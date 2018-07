Garrido cree que el veto al PP en el Orgullo es "una exclusión sectaria" y acusa a la izquierda de "calentar"

Publicado 06/07/2018 13:03:05 CET

VILLA DEL PRADO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha tachado de "exclusión sectaria" el veto al PP y al Gobierno regional en la marcha del Orgullo Gay, que recorrerá mañana las calles de la capital, y ha acusado a los grupos políticos de la izquierda de "ir calentando desde hace meses" a los organizadores.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras un acto en Villa del Prado, Garrido ha trasladado que no irá a la marcha, ni siquiera a título personal, porque "obviamente" no va a donde no es invitado.

El dirigente madrileño considera que la no invitación es un fallo, tanto la personal, porque es el presidente de la Comunidad y representa "a todos los madrileños", como la del PP. "Creo que trabajar por la inclusión desde la exclusión, que es exactamente lo que se está haciendo, es un error", ha sostenido.

Y es que, a su parecer, "no hay ninguna razón" para el veto, solo "alguna excusa". Garrido ha criticado que "algunos" sigan alimentando el "mito absurdo y malo" de que existe "una especie de lucha entre el colectivo y el PP".

Para el presidente, su formación es un partido que trabaja "tanto o más en Madrid que otros grupos para conseguir la plena integración". Así, ha defendido que han hecho cosas "que nunca nadie, ni siquiera la izquierda, ha hecho", entre ellas ceder un inmueble para que se abra una residencia LGTBI.

Garrido ha incidido en que dicha "exclusión" no ayuda en nada al movimiento LGTBI, pero ha asegurado que la Comunidad seguirá haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora: "trabajar enormemente por todo el colectivo" que afortunadamente "no son ni son solo sus organizadores ni los diputados de la izquierda".

Pese al veto, el dirigente ha asegurado que algunos consejeros regionales acudirán a las celebraciones, como está haciendo el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos. Así, ha recordado que el Gobierno regional también participa de la financiación del Orgullo.