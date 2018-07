Garrido tacha de "error gravisímo" acercar a presos independentistas y cree que es "parte de la factura" de Sánchez

Publicado 04/07/2018 12:40:17 CET

HUMANES 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha tachado de "gravisímo error" el traslado de políticos catalanes procesados a cárceles de esta comunidad autónoma y cree que es "parte de la factura" que van a tener que pagar los españoles por haber logrado Pedro Sánchez "ser presidente de la forma en la que lo fue".

"Lo lamentable es que el Gobierno no está preocupado de Cataluña, que sería su obligación, sino de los independentistas de Cataluña, que no es su obligación y que no debería formar parte de la obra de trabajo de ningún presidente", ha trasladado Garrido a los medios de comunicación tras un acto en Humanes.

El presidente madrileño ha insistido en que el acercamiento de presos se trata de "esa factura" que van a pasar los que dieron a Sánchez su apoyo para alcanzar el Gobierno, una factura que los españoles querían conocer y que no conocieron porque no se explicó, asegura. "Ahora vamos a ir viendo cómo se van a ir fraccionando los pagos. Este es uno de ellos", ha dicho, para a continuación incidir en que ahora le exigirán más cosas.

A su parecer, esto es "lamentable y lanza un mensaje verdaderamente malo porque los fanáticos no entienden de componendas ni dan gracias por aquello que se les concede sino todo lo contrario". Así, ha incidido en que ve la cuestión como una forma más de poder presionar y si se cede lo seguirán haciendo.