Getafe admite definitivamente a 831 aspirantes a las pruebas para cubrir 9 plazas de Policía Local

Publicado 18/07/2018 17:06:00 CET

GETAFE, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Getafe ha admitido definitivamente a 831 aspirantes a las pruebas selectivas de la convocatoria para cubrir nueve plazas del cuerpo de Policía Local de Getafe por el sistema selectivo de oposición libre, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Al respecto, no se ha admitido a 13 personas que no subsanaron la causa que motivó su exclusión provisional y por tanto no cumplen con los requisitos establecidos para su participación en el proceso selectivo.

Entre los requisitos para presentarse a las oposiciones, se estableció tener cumplidos los dieciocho años y no superar los cuarenta, estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente y carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

La fecha de realización del primer examen de la fase de oposición, consistente en pruebas psicotécnicas, se ha fijado para el próximo 19 de septiembre en el Acuartelamiento del Ejército del Aire de Getafe.

El proceso contará con otro tipo de pruebas físicas y de conocimientos, así como un reconocimiento médico y un análisis de sangre y orina, o cualquier otro que se estime conveniente, para detectar el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicos.

Finalizada la fase de oposición, el Tribunal Calificador hará público en el tablón de anuncios y sede electrónica un acta con el listado final, con notas parciales de cada una de las fases del proceso y calificación final alcanzada, así como la propuesta provisional de candidatos que superan la fase de oposición.