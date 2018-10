El Gobierno renuncia a que Cs se ponga la "medalla" con la gratuidad de escuelas porque implicaría subir impuestos

Publicado 11/09/2018 13:05:37 CET

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha afeado a Ciudadanos querer ponerse la medalla con la gratuidad de las escuelas infantiles, condición que han impuesto los 'naranjas' para dar su apoyo a los Presupuestos de 2019, y ha remarcado que no la llevarán a cabo porque su coste supondría tener que subir los impuestos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Rollán ha recordado que la línea roja impuesta representa "al menos un esfuerzo económico de 350 millones de euros". Según el vicepresidente, esto conllevaría renunciar a la bajada de impuestos, ya en tramitación parlamentaria, que tiene un coste de 235 millones de euros y también una subida de los mismos.

Desde el Ejecutivo aseguran que "el PP está dispuesto a tener unos Presupuestos" pero no a costa de esta medida. Por ello, creen que debe ser Ciudadanos quien tenga que reflexionar o anunciar de dónde pretende compensar. "Las cuentas no cuadran", ha dicho. La formación de Ignacio Aguado había cuantificado la medida en alrededor de 34 millones de euros.

"Si no nos quieren apoyar será su decisión", ha deslizado, porque no están dispuestos a sacarlos adelante "a cualquier precio". Rollán ha subrayado que este propuesta no estaba dentro del acuerdo de investidura sino que forma parte "del medallero" de Ciudadanos "a costa del sacrificio y el sudor del de enfrente".

Además, ha criticado que el órdago lo hayan lanzado a través de los medios de comunicación y no en las reuniones de trabajo que han planteando. Para el Gobierno, el objetivo de la formación 'naranja' era que el Ejecutivo fuera "a rebufo".

Pese a estas palabras, el vicepresidente ha asegurado que tienen una relación cordial con ellos a pesar de que en algún momento determinado pueda existir "alguna discrepancia". Y es que, considera que Ciudadanos "los lunes, miércoles y viernes es ultralibertal, el martes y jueves socialdemócrata y se cree que la media ponderada está en el centro".

En cuanto a las normativas que quedan por aprobar en la Asamblea, Rollán ha trasladado que espera, desea y confía en que la cercanía de una cita electoral no enturbie "el normal desarrollo" de las mismas. Así, ha defendido que cualquier formación política responsable sabe que una legislatura dura cuatro años y "des del primero al último hay que estar activo".