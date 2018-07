González dice que "jamás" ha cobrado "nada" del PP y que en su partido no se retribuye a los cargos

Actualizado 02/05/2013 12:34:37 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha asegurado este jueves que en el PP de Madrid "no se retribuye a ninguno de los cargos en el partido" y ha señalado que "jamás" ha cobrado "nada" de su formación.

"Soy secretario general del PP de Madrid y el PP de Madrid no retribuye a ninguno de sus cargos en el partido", ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, al tiempo que ha dicho que no le "consta" que haya habido aportaciones por parte de algunos empresarios que han sido imputados por el 'caso Bárcenas'.

"No me consta pero en el caso de que haya habido (aportaciones por parte de estos empresarios) será dentro de la ley", ha insistido González, quien ha considerado que el 'caso Bárcenas' es "el tema Bárcenas" y no el "tema del PP y de la financiación".

En este sentido, González ha señalado que está seguro de que la cantidad que tiene el extesorero del PP en el extranjero no ha salido de la financiación del partido y que es una cuestión que ya está "judicializada" y que se tendrá que "clarificar" en los tribunales "cuanto antes".

Preguntado por si comparte que una persona esté cobrando sueldo como cargo público y como cargo en un partido, González ha indicado que no lo ve "mal" porque al final es una "cuestión de organización propia interna del partido". "(Los partidos) tienen unos recursos con los que tienen que hacer frente y si hay personas que dedican tiempo, parece razonable que pueda recibir retribución", ha dicho.