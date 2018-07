Granados considera que la gestión realizada por el ministro del Interior le "inhabilita" para hablar de seguridad

Actualizado 02/09/2011 16:20:03 CET

ALCORCÓN, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, ha señalado este viernes que la gestión realizada por parte del ministro del Interior, Antonio Camacho, de los movimientos ciudadanos no autorizados como el 15-M le "inhabilita" para hablar de seguridad en las calles de Madrid, ya que ha realizado "lo contrario de aquello para lo que ha sido nombrado" al ordenar "que no se identifique a personas que están delinquiendo e incumpliendo la ley".

Así lo ha señalado el responsable 'popular' en una rueda de prensa convocada en el municipio de Alcorcón, en la que ha comparecido acompañado por el alcalde de la localidad, David Pérez, y donde se ha referido a la posibilidad de que la Comunidad de Madrid solicite la creación de una Policía Autonómica ante los últimos acontecimientos vividos en la ciudad.

"Si el Gobierno de España no es capaz, como no lo ha sido hasta ahora, de garantizar que el Estado de Derecho impere en las calles de Madrid, evidentemente el Gobierno de Madrid tiene que hacer algo", ha explicado Granados, quien ha detallado que el Ejecutivo autonómico y los ciudadanos de la capital, "se han visto amenazados" al ver que "no se garantiza su seguridad, se toma la Puerta del Sol, se cerca la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y se insulta y se veja a los policías llegando a escupirles en la cara y a orinar en sus botas".

La situación se ha visto agravada, según Granados, por el hecho de que el ministro del Interior "no sólo no ordena detener a esa gente, sino que ordena que ni siquiera se identifique a personas que delinquen", "Es una cuestión que casi no tiene parangón, que un ministro del Interior ordene a la policía que no cumpla con su obligación", ha añadido.

Así ha justificado el secretario general de los 'populares' madrileños que la formación se plantee pedir la creación en Madrid de la policía autonómica. "Cuando decimos que si la seguridad sigue sin garantizarse vamos a solicitar la policía autonómica, lo único que hacemos es cumplir con nuestra obligación, que es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos" de la región.

"Los madrileños estamos hartos de que se permita a personas radicales antisistema de izquierdas tomar las calles de manera impune", ha indicado, para subrayar que "en el caso hipotético de que se llevase a cabo la petición de la policía autonómica", ésta "no costaría un solo euro, porque es una transferencia como cualquier otra".

No obstante, Granados ha considerado que no será necesario solicitar su creación, ya que "el PSOE está a muy pocos meses de perder el Gobierno de España", ha concluido.