El grupo de gospel 'Talk of Da Town' actuarán mañana en el Teatro Fernán Gómez

Actualizado 10/12/2012 17:33:14 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo de gospel 'Talk of Da Town' actuará en el Teatro Fernán Gómez de Madrid a las 20.30 horas de mañana martes, día en el que se abre la exposición 'Gospel, retratos del alma', de Paco Manzano.

Paul Carrington, cantante y líder de la agrupación, formó este quinteto en 1982. La gran tradición del canto a cappella de los Talk of Da Town (TODT) tiene su origen en los famosos grupos de gospel de las décadas de los 30 y 40 del pasado siglo.

El quinteto es un grupo de talla internacional y su repertorio de Motown, R&B, Soul y Gospel, incluye canciones eternas de Sam Cooke, Temptations, Otis Redding, Ray Charles y muchos más.

Por otra parte, el jueves, 13 de diciembre, a las 20.30 horas, subirá al escenario The King Gospel Choir, formado por 19 componentes bajo la dirección de Mr. Percy Gray. El programa, que estrena su gira europea en Madrid bajo el título de 'Merry Christmas & Civil Rights', es una selección de canciones de Navidad del repertorio internacional, como 'Silent Night', y del navideño del gospel, como es 'Go tell it to the mountains'.

Asimismo, del 11 de diciembre de 2012 al 6 de enero de 2013 en el hall del mismo teatro, se exhibe la exposición 'Gospel, retratos del alma', de Paco Manzano, un artista habitado a inmortalizar a los protagonistas de los mejores conciertos de los años 80 hasta la actualidad de jazz, rock, gospel, salsa, flamenco y folk, así como espectáculos de teatro, circo y variedades. La muestra, en el Fernán Gómez, recoge los mejores momentos de las ediciones anteriores de este festival.