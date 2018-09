Hassen-Bey abrirá la carrera popular de los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid

Publicado 07/09/2018 17:49:32 CET

LAS ROZAS, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La atleta paralímpica Gema Hassen-Bey será la encargada de abrir la carrera popular de los I Juegos Parainclusivos de la Comunidad de Madrid y mostrará el primer vehículo adaptado de montaña.

La carrera forma parte del programa de los Juegos, que tendrán lugar entre el 14 y el 16 de septiembre en Las Rozas, cuyo objetivo "es promover un nuevo estilo de competición donde participantes, con y sin discapacidad, van a afrontar de forma conjunta el reto".

Fuentes próximas a la atleta, han indicado que la carrera tendrá lugar el 16 de septiembre, a las 10.15 horas en la pista de atletismo del Polideportivo de Navalcarbón de Las Rozas, y que Hassen-Bey será la encargada de abrirla.

Estas fuentes han señalado que ha sido el propio concejal de Deportes de Las Rozas, José Cabrera, el que ha confirmado "por escrito" a la atleta que "minutos antes" de dar comienzo a la carrera popular, el Ayuntamiento de Las Rozas "le mostrará su agradecimiento" por su "implicación en la organización y trazado" del "primer recorrido adaptado en un entorno natural".

Así, han relatado que el Ayuntamiento de Las Rozas "había decidido" apoyarla "ofreciéndole organizar su propia carrera solidaria" dentro de la I edición de los Juegos Parainclusivos, pero que "se encontró con un problema administrativo que desplazó a la ateta madrileña de dicha carrera solidaria".

Por este motivo, Hassen-Bey lamentó en su cuenta de Instagram, en agosto, que a través de la carrera no se recaudaran fondos para un proyecto solidario para incentivar el "desarrollo de una nueva modalidad deportiva en montaña para todos y con la asociación que asumía los costes de organización de la carrera".

"Así que se puede decir que me han excluido de los juegos parainclusivos. Ojalá me lo hubiesen dicho al principio. Y no unas semanas antes tan próximas a la fecha y con todo preparado, habiendo hecho personalmente y con todo el cariño e ilusión el recorrido para que pudieseis hacerlo conjuntamente conmigo, además de la página web que ahora está inactiva, el diseño, la pagina de publicidad y todo el trabajo y cariño que hemos dedicado varias personas en ella", recogía entonces en su cuenta de Instagram.

VEHÍCULO ADAPTADO DE MONTAÑA

De este modo, estas fuentes indican que "para alcanzar un acuerdo" la atleta ha propuesto participar en la carrera en la que se exhibirá el vehículo adaptado de montaña fruto del acuerdo con el programa Ford Adapta y Fundación Once, para "facilitar la movilidad y el acceso a la naturaleza para todos".

"Con este gesto de apoyo por parte del Ayuntamiento de Las Rozas, la atleta da por zanjada la polémica publicada en algunos medios de comunicación y destaca la buena voluntad que desde un inicio hubo por parte del Concejal de Deportes para apoyar su carrera solidaria que posteriormente se ha cancelado por problemas administrativos del Ayuntamiento", subrayan.

Así, indican que la atleta paralímpica agradece la llamada del Consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Jaime Miguel de Los Santos, quien le ha mostrado su apoyo "aceptando la propuesta de la atleta para volver a ser incluida" en los Juegos Paraincusivos, exhibiendo el vehículo adaptado de montaña y abriendo así la primera carrera popular inclusiva.

"Siempre he apoyado todas las iniciativas de deporte inclusivo de la Comunidad de Madrid. Es una oportunidad para potenciar la base del deporte inclusivo acercándolo a la ciudadanía. Pienso que este tipo de eventos es bueno que se cierren con carreras solidarias para apoyar a deportistas, asociaciones e instituciones con proyectos deportivos inclusivos y facilitar la accesibilidad al deporte de manera participativa para todos", ha concluido Gema Hassen-Bey.