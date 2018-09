Higueras replica que no se disculpará con Dancausa y que seguirá llevando a la Fiscalía toda sospecha de irregularidad

Publicado 14/09/2018 13:43:23 CET

Recuerda que el auto dice que en la época de los hechos investigados se castigaba la conducta de sustracción pero no la de administración desleal, algo que en la actualidad sí se investiga

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha replicado al PP que no se disculpará con la exdelegada del Gobierno Concepción Dancausa a raíz del caso Mercamadrid y que seguirá, como sus compañeros de gobierno, trasladando a la Fiscalía toda sospecha de irregularidad.

La cuestión ha llegado a la comisión del ramo por la concejala del PP Almudena Maíllo, que ha recordado que el 8 de abril de 2016 Higueras, como presidenta de Mercamadrid, junto con el edil Carlos Sánchez Mato llevaron a la Fiscalía la "mala gestión de Mercamadrid basado en un informe externo que decí que no había indicios de delitos penales".

"Dijo que la Justicia tendría la última palabra. Cuando se ha archivado el caso y después de que hubieran pedido el cese (de Dancausa), ¿va a pedir disculpas y asumirá su responsabilidad?", ha preguntado la edil del PP.

"No, no me he disculpado y no voy a disculparme por ejercer mi función pública como presidenta de Mercamadrid", ha replicado Higueras. La edil del PP lo ha lamentado y ha acusado a Higueras de poner en marcha esta "táctica habitual" ya que hizo algo similar cuando su trayectoria profesional la llevó al País Vasco.

Maíllo ha reprochado que "se emplee dinero de todos los madrileños con una intencionalidad política para hacer daño cuando sabía que no había causa penal". Marta Higueras le ha contestado que en su ánimo nunca ha estado hacer daño a nadie. "Cuando tenga una sospecha de algún acto irregular lo pondré en manos de la Fiscalía, como en 2016", ha contestado.

Además, ha puntualizado que ella no interpuso denuncia alguna sino que puso en conocimiento del fiscal unos hechos y, tras trece meses de investigación policial, la Fiscalía interpuso la denuncia. "No creo que la Fiscalía vaya a pedir disculpas", ha apostillado.

Higueras ha recordado que el auto dice que en la época de los hechos investigados se castigaba la conducta de sustracción pero no la de administración desleal, algo que en la actualidad sí se investiga. A los investigados se les debía aplicar la norma más favorable, ha recordado.