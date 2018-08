Ibarrola sobre sentencias como la de La Manada o Juana Rivas: "Se está trasladando un mensaje equivocado de la Justicia"

Publicado 05/08/2018 11:45:09 CET

"Se está dando desde unos sectores muy intencionados esa sensación equivocada de que los jueces son personas insensibles", lamenta

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de la Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, cree que las reacciones que han provocado sentencias polémicas de los últimos tiempos, como la que condena a La Manada por abuso sexual en los Sanfermines o la última a Juana Rivas por sustracción de menores, están dejando un "mensaje equivocado de la Administración de Justicia".

"Que algo está fallando no me cabe la menor duda y que se está trasladando un mensaje equivocado de la Administración de la Justicia tampoco me cabe ninguna duda", ha señalado en una entrevista con Europa Press, donde ha recordado que es letrada y que en su vida profesional ha habido sentencias que le han gustado y otras que no. Partiendo de eso, las que ha considerado que podían modificarse las ha recurrido porque "para eso están las garantías procesales, para poner un recurso y que un tribunal superior pueda revisarlo todo".

Dicho esto, la consejera, en el cargo desde que llegó Ángel Garrido a la Presidencia y decidió poner en marcha una consejería propia de Justicia, ha indicado que "se está dando desde unos sectores muy intencionados esa sensación equivocada de que los jueces son unas personas absolutamente insensibles o que no aplican la ley o que no se saben la ley o que odian a las mujeres".

Ibarrola asegura que ha leído "cosas muy dolorosas y absolutamente ajenas, muy alejadas de la realidad" sobre lo que ha ocurrido en estos casos, y tras insistir en que algo está fallando en este punto, ha admitido que "posiblemente sea la base del conocimiento jurídico que tiene la sociedad".

"Lo he repetido muchos años a lo largo de mi vida, no se puede conocer perfectamente cómo es el proceso de la mitosis, o cómo se hace un logaritmo o una derivada de matemáticas y no tener un conocimiento básico del Derecho en Primaria o Secundaria", considera la consejera.

Sobre si debería revisarse algunos aspectos del Código Penal, Ibarrola ha manifestado que las leyes "están en continuo cambio porque la sociedad cambia, por lo que la ley debe ir acompasada con la sociedad". "Pero por una sentencia llegar a la conclusión de que hay que modificar el Código Penal, esto ya es muy automático, no es así...", dice.

Así, Ibarrola cree "que toda ley, sobre todo, las leyes penales, están limitando la libertad de una persona, un derecho constitucional" y asegura que en España hay un código penal "muy duro" comparado con los códigos penales con los que se puede equiparar, cualquiera de Europa.

Por eso, "instar a una modificación legal por una exclusiva sentencia" le resulta "peligroso". "Toda ley debe ser modificada y debe ser reflexionada, para eso está el poder legislativo, tenemos que avanzar en que las leyes sean acordes con el momento en que son aplicadas", ha concluido.

RESPALDO A LOS JUECES

Preguntada por los incidentes que vivió el juez Pablo Llarena hace una semana cuando estaba en Gerona en un restaurante y si debería haber un respaldo contundente por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ibarrola lo tiene claro: "El respaldo debe ser de todos los ciudadanos".

En su opinión, "no vale decir 'ellos tiene que hacer', es nosotros, hay que sentirse implicados". "España entera está viviendo una situación muy difícil y muy injusta, vulnerando leyes fundamentales y dando mensajes absolutamente falsos y todos debemos estar implicados en el respaldo", ha dicho.

"No se pueden permitir situaciones o actitudes deplorables, como que a un juez o a cualquier otra persona nos estén increpando por la calle, insultando o temamos por nuestra seguridad... No es de recibo, debemos estar implicados toda la sociedad, el CGPJ con sus competencias, el Ministerio de Interior con sus competencias, Justicia con sus competencias...", ha añadido.

Por último, también se ha referido a la polémica suscitada por las escuchas a los abogados del empresario Villar Mir, en el marco del caso Lezo, por parte de la Audiencia Nacional. La letrada, que es miembro del Colegio de Abogados, recuerda que "siempre defenderá que las conversaciones entre abogado y defendido tienen que gozar de la máxima confidencialidad".

Pero el Derecho "no son Matemáticas", la confidencialidad ya existía, y "cuando el abogado incurre en un delito, es una prueba más, ya sea abogado, médico o ingeniero", ha admitido. Pero en este caso, "sin conocerlo con exactitud", son conversaciones enclavadas en la defensa jurídica del abogado y su defendido, y deberían gozar de la máxima confidencialidad y no debería ser parte de la prueba de un juicio", entiende.