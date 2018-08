Los juzgados de Violencia sobre la Mujer se trasladarán en otoño al nuevo núcleo penal de Madrid, en San Blas

Publicado 05/08/2018 11:15:21 CET

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los once juzgados de Violencia sobre la Mujer se trasladarán a partir del próximo mes de octubre al nuevo núcleo penal de Madrid, en la zona de San Blas, concretamente al nuevo edificio de la calle Albarracín, número 31.

La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, ha destacado el proyecto como "muy importante" porque se van a ofrecer "mejores condiciones": hay más metros cuadrados, el tránsito estará "muy cuidado" para que víctima y agresor no se encuentren o la oficina de atención a las víctimas se situará junto a los juzgados que estén de guardia.

"Hacemos todo lo posible por que los juzgados estén en las mejores condiciones, jamás hay una vacante de funcionario en este tipo de juzgados", ha señalado en una entrevista con Europa Press, para defender que desde la Comunidad de Madrid ponen "todo" su "empeño para que estos juzgados estén de la mejor manera".

El nuevo núcleo penal en Madrid capital concentrará en tres edificios, situados en un radio de 100 metros, un total de 56 juzgados, con espacio adicional para nuevos órganos judiciales. Así, además de los once juzgados de Violencia sobre la Mujer, habrá 31 de lo Penal más uno de Refuerzo Penal, seis de Ejecutorias y siete de Menores.

Según fuentes del Gobierno regional, con esta reorganización de sedes se produce un aumento de la superficie judicial en 12.000 metros cuadrados, una mejora de la infraestructura de la Oficina de Atención a las Víctimas, y una "mayor garantía para preservar la intimidad y dignidad de las víctimas, especialmente las más vulnerables" (mujeres y menores), asegurando que no coincidan con sus agresores en dependencias judiciales.

También se quiere ofrecer "una mayor garantía" para los menores de edad, con mayor uso de videoconferencias para las declaraciones y la instalación de dos cámaras Gésell (un en el nuevo núcleo y otra en Plaza Castilla) y una mejora en el acceso a las sedes judiciales para las personas con algún tipo de discapacidad.

JUZGADOS "DESAPROVECHADOS", UNA OPINIÓN PERSONAL

Preguntada por una de las últimas apreciaciones recogidas en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de 2017, que apuntaba a que los juzgados de violencia sobre la Mujer estaban "desaprovechados", la consejera ha indicado que es una "opinión personal" del presidente, Francisco Javier Vieira.

"Cuando se dice que está desaprovechado, es una palabra que exige una explicación de qué quiere decir... ¿que hay pocos casos para estos juzgados? Para una víctima, esto no es malo porque tiene más tiempo de dedicación del juez para su caso. Hay que tener en cuenta qué significa ese verbo", ha reflexionado.

En este sentido, ha explicado que éstos no son juzgados "colapsados", lo que desde el punto de vista para el ciudadano no es negativo. "Madrid siempre ha tenido mucho cuidado con las víctimas y aunque hay asuntos que no son de nuestra competencia como las guardias o el número de juzgados, que son del CGPJ o del Ministerio, desde la Comunidad se ha intentado apoyar al máximo esta jurisdicción siempre a favor de las víctimas", ha defendido.

Por eso, que el presidente del TSJM en su memoria "considere que los juzgados están desaprovechados y proponga una comarcalización --en vez de que los juzgados de violencia de género afecten al partido judicial en el que están, lo hagan a otros partidos judiciales--, es un planteamiento que unos jueces apoyan y otros no...", ha dicho.

Ibarrola también se ha referido al centro de crisis para la atención a las víctimas de violencia sexual anunciado por el Ayuntamiento de Madrid, y tras aclarar que no se puede criticar algo que no conoce, ha concretado que lo que le sorprendió, por lo que había leído en prensa, es que se pudieran ofrecer servicios en esta oficina que la Comunidad ya está dando.

"Por lo que había visto en la prensa es que hablaban de una asesoría y acompañamiento a la víctima. Y yo decía, cuidado con este proyecto, no dupliquemos servicios que ya estamos dando, entiendo que para el contribuyente no es muy eficaz que dos administraciones estén dando el mismo servicio", ha dicho.

En este sentido, ha indicado que si mejora en el servicio de atención a las víctimas 24 horas los 365 días no lo puede criticar "de ninguna de las maneras", pero ha insistido en que la Comunidad ofrece un servicio a las víctimas a las que facilita procurador desde el inicio para que tengan "acompañamiento" desde "el minuto uno y aunque la ley no lo establezca como obligatorio tenerlo".

"Nosotros ya damos este servicio enmarcado en justicia gratuita con independencia del nivel de renta que tenga la víctima para que desde el momento uno tenga un procurador para hacer las gestiones sin que tenga que ir al juzgado. Este tipo de acompañamiento ya existe en la Comunidad y lo que critico es que pueda haber una duplicidad del servicio", ha dicho.

En este punto, Ibarrola ha recordado que además de un convenio que tienen con el Colegio de Procuradores para este fin, subvencionan al Colegio de Abogados para que ofrezcan asistencia jurídica. "Que esto lo repita el Ayuntamiento con fondos públicos me parece ineficaz, pero no es criticar una medida en su conjunto", ha aclarado.



PLAZA DE CASTILLA OBRAS

En cuanto a las obras de Plaza de Castilla, que comienzan este mes de agosto, ha recordado que el complejo (junto con los situados en Capitán Haya) es "emblemático", del año 1978 y exigía "una reforma integral tanto interior como exterior". El año pasado ya se invirtió un millón de euros en Plaza de Castilla y ahora serán otros 3,3 millones.

El complejo de Plaza de Castilla cuenta con 54 juzgados de Instrucción, seis juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado de Guardia.

Para Ibarrola, es una "inversión necesaria que va a dejar esta infraestructura en condiciones óptimas tanto para los que trabajan en ella como para las personas que acceden". En ambos edificios, la afluencia de personas es de 3.000 al día de media y sólo personas que trabajan suman unas 1.700.

Por eso, ha explicado que han querido ser "muy cuidadosos con la actividad judicial" de modo que aquello que más perjudicaba la actividad se hace en agosto y el resto a lo largo de septiembre y octubre. Ibarrola ha puesto como ejemplo la puerta de acceso por Plaza de Castilla, y la rampa para personas con movilidad reducida.

Se va a ensanchar y poner "una rampa en condiciones", igual que con los peldaños de las escaleras, que son "muy estrechos y resbaladizos cuando llueve". Tampoco hay marquesina de espera para las personas que tienen que aguantar fila en los controles de seguridad o en el juzgado de guardia, donde se va a colocar una plataforma que libere los escalones.