Leguina: "No voy a criticar la ausencia del PSM, pero si hablamos de sus razones, les tengo que dar la razón a ellos"

Actualizado 02/05/2009 14:56:44 CET

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, se refirió en declaraciones a Europa Press a la ausencia del PSM en los actos del 2 de mayo en la Real Casa de Correos de Madrid. "No lo voy a criticar, pero si nos ponemos a hablar de sus razones, les voy a tener que dar la razón a ellos", manifestó.

Leguina, quien calificó esta ausencia como "una muestra de enfado" hizo hincapié en que sí hubo representación de miembros del PSOE en los actos organizados por la Comunidad de Madrid a través de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde y la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce.

"Yo he venido aquí porque soy ex presidente de la Comunidad de Madrid y además porque le daban uno de los honores a un señor que es de mi pueblo natal que se llama Francisco Gento. No podía dejarle sólo. Los de mi pueblo se van a enterar y quiero que me vean al lado de él", manifestó.

Preguntado por su asistencia al acto organizado por el PSM en la plaza del 2 de Mayo, respondió: "no sé si va a dar tiempo; voy a ver el desfile y luego ya veré