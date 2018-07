Luz Casal recibe la Medalla Internacional de las Bellas Artes de la Comunidad de Madrid

Publicado 25/07/2018 12:34:03 CET

La cantante Luz Casal ha recibido este martes la medalla Internacional de las Bellas Artes de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento al mérito de figuras e instituciones de relevancia internacional en el campo de la cultura.

En un acto que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos, la intérprete ha agradecido esta distinción, que ha recibido como "un regalo a todas las vicisitudes de la vida". Así, ha afirmado que espera "que también sirva de estímulo a los jóvenes músicos que empiezan su carrera en el exterior".

La cantante ha definido a Madrid refiriéndose a su canción 'Que corra el Aire'. "Es mi casa el templo donde me guardo, donde me aíslo, donde me escapo, donde se citan los pobres gatos, que andan de noche desesperados"", ha cantado.

Igualmente, ha afirmado mientras hacia un repaso de su carrera profesional, que cantar en español "tiene su incertidumbre" en el panorama internacional. "Cantar en castellano, gallego o catalán y no en inglés no resultó fácil", ha aseverado.

Por acuerdo de Gobierno del 29 diciembre de 2017 la Comunidad decidió otorgarle esta distinción a Luz Casal. En ediciones anteriores fueron galardonados los artistas Miguel Bosé, Lina Morgan, Raphael y Montserrat Caballé, entre otros.

El Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, ha señalado que se entrega la Medalla a la cantante por ser "pieza fundamental en la cultura española y del ideario colectivo". "Quiero agradecerle todo lo que ha contribuido con su voz y su manera de expresarse a que todos seamos mejores personas", ha sostenido. Del mismo modo, el consejero ha definido a la cantante como una persona "inconmensurable e imprescindible".

En este punto, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha indicado que la artista "se ha convertido en una referencia para varias generaciones". "Es una artista difícil de encasillar, que está por encima de modas y que ha sabido renovarse sin dejar de ser ella misma en ningún momento", ha afirmado.

Además, la ha definido como "una artista con mayúscula y única" con unas canciones "siempre cargadas de pasión y sentimiento ante las que es imposible permanecer indiferente".