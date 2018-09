'MAD about Hollywood' reúne 150 fotografías del trabajo y vida de los actores americanos de los 50 y 60 en la región

Publicado 05/09/2018 13:50:28 CET

La exposición 'MAD about Hollywood', que se encuentra en la Sala El Águila hasta el 14 de octubre, muestra a través de 150 fotografías de los años 50 y 60 la 'huella' que dejaron en Madrid los actores de cine del Hollywood clásico que trabajaron y vivieron en la región.

La exposición se compone de fotografías de época --en gran parte inéditas--, revistas y audiovisuales donde se puede observar las calles madrileñas y los rodajes que tuvieron lugar en los paisajes de la región, a través de las instantáneas de figuras como Ava Gardner, Orson Welles, Cary Grant, Elizabeth Taylor, Marlene Dietricht y más actores.

La muestra está articulada en dos secciones. 'Off the set' recoge la cotidianeidad de este 'star system', con la presencia destacada de Ava Gardner, quien vivió en Madrid entre 1954 y 1968. Por su parte, en 'On the set', de la mano de los actores, directores y protagonistas de la industria cinematográfica, recorre algunos de los rodajes de las superproducciones del momento.

'MAD about Hollywood' reúne fotografías y revistas procedentes de instituciones como el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, la Agencia EFE, la Biblioteca Nacional de España, la Filmoteca Española, Getty Images y colecciones particulares.

Algunas de las instantáneas recogen a Grace Kelly en misa en Los Jerónimos, Audrey Hepburn de compras en el barrio de Salamanca, Anthony Mann y Charlton Heston visitando el castillo de Manzanares El Real o Sofía Loren rodando en los Estudios Bronston de Las Matas.

La comisaria de la exposición, Esperanza García Claver, ha destacado este miércoles durante la inauguración el "ambiente cosmopolita" del Madrid de aquellos años. Igualmente, ha definido la muestra como "una celebración de la presencia de Hollywood en Madrid y el atractivo que tuvo y tiene la región para Hollywood".

"Otros viajan hasta Sunset Boulevard o la Via Veneto, nosotros no tenemos más que viajar a la Gran Vía para jugar entre las estrellas", ha concluido García.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, ha señalado que la exposición "reconoce la aportación madrileña al universo hollywoodiense, puesto que escenarios como el Museo del Prado, el Paseo de la Castellana, el castillo de Manzanares o la sierra de La Pedriza se convirtieron en protagonistas de estas grandes superproducciones".

"Queremos demostrar hasta qué punto nuestra región sigue siendo el mejor plató natural para cualquiera que se plantee rodar una historia", ha afirmado. Asimismo ha manifestado que "uno de los principales motivos por los que estos cineastas vinieron a España está relacionado con la riqueza patrimonial, que en la Comunidad de Madrid era sobresaliente".

En este sentido, ha señalado que la película 'El Cid', que "aprovechó" esta riqueza, "no hubiera sido posible sin que las instituciones del Régimen de los 50 dieran todas las posibilidades para que los directores de arte y todos los que formaban parte de la producción pudieran acceder a todos los castillos, todas las fortalezas, la riqueza patrimonial, que hacia que esos escenarios fueran los mejores para contar la historia del personaje español".

Además, ha añadido que "no hay mejor herramienta que el mundo del cine para atraer la mirada de aquellos ciudadanos del mundo que quieren venir a España, ya en los años 50 lo tuvo claro el Régimen y vio que el cine era la mejor manera de ofrecer una imagen más moderna de aquella España de blanco y negro". "La libertad llegó a la Comunidad de Madrid gracias al cine", ha expresado.

FINAL DEL SISTEMA DE ESTUDIOS HOLLYWOODIENSE

'MAD about Hollywood' parte del final del sistema de estudios hollywoodiense, que provocó mayor libertad de movimientos de los directores y productores de la industria.

De este modo, tras esta deslocalización de Hollywood, en los años 50 comenzaron a llegar a Madrid rodajes de grandes superproducciones, especialmente después de que los Estudios Bronston se afincasen en la región, supuestamente atraídos por la variedad de escenarios y paisajes naturales, los bajos costes técnicos y la facilidad para obtener licencias de rodaje.

Madrid se convirtió en un centro de proyectos internacionales, de actores y trabajadores, dando lugar a producciones como 'Espartaco' de Stanley Kubrik, 'Campanadas a medianoche' de Orson Welles, 'Doctor Zhivago' de David Lean o 'El Cid', de Anthony Mann.