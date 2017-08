Madrid habilita en fiestas teléfono de atención a víctimas de agresiones sexuales y repartirá servilletas con 'No es no'

Publicado 03/08/2017 8:14:44 CET

El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha en las fiestas de verano de la ciudad, desde ahora y hasta octubre, un teléfono de atención a víctimas de agresiones sexuales, además de repartir chapas, pegatinas y servilletas de bar en las que figura el lema 'No es no. Cuando sea, como sea, donde sea. Madrid libre de violencias machistas'.

El teléfono de atención a víctimas de agresiones sexuales es el 628 18 60 76 y estará operativo desde el próximo fin de semana de jueves a domingo, de 22 a 7 horas. Tras el teléfono se encuentra una ONG especializada en el trabajo con víctimas de violencias sexuales.

Además, ya está en marcha la web noesno.madrid.es., que ofrece direcciones y teléfonos de ayuda a las víctimas de agresiones machistas, qué hacer, consejos y, sobre todo, apoyo, porque "nada justifica una agresión sexual. Sólo el agresor es el responsable de lo sucedido. Tú no tienes la culpa".

La campaña viene respaldada con vídeos grabados por personajes conocidos del cine, la música y la televisión que han querido sumarse a esta iniciativa municipal para transmitir en primera persona al público joven que acude a las fiestas que luchar contra las violencias machistas es responsabilidad de toda la comunidad y que es el que agrede el que debe sentir vergüenza y quedarse solo.

Han participado los actores de la serie 'Amar es para siempre' Lucía Martín Abello, Natalia Rodríguez y Fernando Guallar así como el Premio Goya al Actor Revelación Javier Pereira; la economista, youtuber y actriz Marta Flich; el grupo de música Las Hinds y el periodista Quique Peinado.

"Las calles y las noches también son nuestras", defienden en el vídeo, que se puede ver en las redes sociales, las actrices de 'Amar es para siempre'. "Bonitas piernas, ¿a qué hora abren? Te voy a hacer un traje de saliva... Si en tu ámbito privado saben que eres imbécil, pues chico, que se quede ahí, no lo hagas público, salvaguárdanos de tu encefalograma plano", espeta la youtuber Marta Flich.

Quique Peinado es contundente al afirmar que el cuerpo de la mujer no necesita ni quiere la opinión de nadie. "No quiere que la acompañes a casa y si no entiendes esto tienes un problema. Si vas a molestar, mejor quédate en casa", apunta.

"Me da vergüenza que vayas vestida así, esos labios rojos, ese escote para qué... El acosador eres tú, el que da vergüenza eres tú. Hagamos que la vergüenza cambie de bando", espeta Javier Pereira.

UN GRITO DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

Frente a otras campañas, el Ayuntamiento ha querido incidir en el empoderamiento de las mujeres con un logo que representa un grito que pide un Madrid libre de violencias machistas.

Como ha explicado Mayer, la idea es hacer de la violencia machista un asunto de toda la comunidad: lejos de hacer recaer una vez más el peso de la situación de violencia en la mujer, exigiéndole una reacción determinada de la que sólo ella es responsable, se pretende sensibilizar al conjunto de personas que acuden a las fiestas en la calle sobre la importancia de asumir como comunidad que las agresiones sexuales no tienen cabida en la sociedad madrileña.

PUNTOS VIOLETAS

Los 'puntos violetas' contra las violencias machistas puestos ya en marcha en las fiestas de algunos distritos se expanden ahora con esta campaña.

Estas casetas estarán atendidas por voluntarios, que están recibiendo una completa formación a cargo de una ONG especializada para poder apoyar y acompañar a las mujeres en el caso de sufrir agresiones.

El objetivo es que las fiestas en la calle sean realmente un espacio de diversión y libertad en el que las mujeres no sientan miedo.