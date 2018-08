Maquinistas usan voluntariamente mascarillas en la L9 de Metro por presencia de polvo y humo que generan obras en la red

Publicado 21/08/2018 10:35:37 CET

Metro asegura que la situación no entraña ningún riesgo para la salud. Un trabajador acudió ayer a Urgencias por mareos tras exposición a humo

MADRID, 21 Ago.

Un grupo de maquinistas de Metro de Madrid utilizó ayer de forma voluntaria mascarillas por las molestias que les genera el polvo y humo que generan las obras que se realizan en la línea 9 de Metro, situación que no entraña ningún riesgo para la salud tanto a empleados como a usuarios, según recalcan fuentes de la compañía a Europa Press.

Fuentes sindicales informaron a Europa Press que ayer maquinistas destinados a esta línea optaron por comprar mascarillas ante la presencia de polvo y, en ocasiones, humo que se provocan estas obras, sobre todo en la estación de Estrella.

En concreto, aluden a las labores de la cuarta fase de las obras de la línea 9, que se realizan desde ayer lunes al 26 de agosto y por el que permanecerá suspendido el tramo entre Arganda del Rey y Estrella. Por su parte, se recuperó ayer la normalidad el que discurre entre Sainz de Baranda-Avenida de América, que ha permanecido sin servicio desde el 11 de agosto.

Las mismas fuentes recalcan que esta situación genera dificultades a los maquinistas para realizar su trabajo y también afectó anoche a usuarios que esperaban los trenes en el andén, que se protegían la cara con ropa que llevaban.

De hecho, según estas fuentes, un maquinista acudió ayer a los servicios de Urgencias ante el malestar generado por exposición a humo. Según el parte de los servicios médicos, al que ha tenido Europa Press, los facultativos señalan que esa exposición no presentaba signos de intoxicación y se le administró oxígeno "a alto flujo", lo que permitió una mejoría clínica y la desaparición de los síntomas de mareo y confusión que aludía el trabajador.

Además, se le indicó la necesidad de reposo "absoluto" durante 12 horas y control médico por los servicios de Atención Primaria, aparte de evitar "fuentes de humo en ambiente laboral" y el uso de "mascarilla protectora".

Las mismas fuentes sindicales exponen que el polvo generado en la obra "no se está limpiando bien" y que los trabajadores, a modo de prevención, han optado por comprar mascarillas para evitar cualquier incidencia a su salud.

Por su parte, fuentes de la compañía han relatado a Europa Press que el polvo y, esporádicamente, el humo generado no supone ningún riesgo para trabajadores y usuarios, situación controlada además por los efectivos de Salud Laboral de Metro.

En este sentido, desde el suburbano explican que los trabajos para el desamiantado de la estación de Pavones, en la L9, motivan el apagado de los sistemas de ventilación. Por ello, han agregado que esta incidencia se resolverá en "breve espacio de tiempo".

A su vez, han insistido en que el polvo generado "no supone ningún peligro ni problema para la salud" y que los maquinistas que han optado por usar mascarillas lo hacen de forma voluntaria, dado que no hay ninguna indicación de Metro al respecto porque la situación no entraña riesgos de salud.