Más de 70.000 personas ya han disfrutado del festival Veranos de la Villa

Publicado 21/08/2018 15:07:59 CET

El festival sigue su programación hasta el 2 de septiembre con actuaciones como las del Cuarteto Casals o el pianista Moisés P. Sánchez

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 70.000 personas han disfrutado de alguna de las actividades del festival cultural Veranos de la Villa, desde que arrancó el pasado 29 de junio, y que ha colgado el cartel de 'aforo completo' en la mayoría de sus citas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

Entre las citas más destacadas, el concierto de Maria Arnal i Marcel Bagés del pasado sábado 18 reunió a más de 3.500 personas en el Parque Lineal del Manzanares, mientras que el músico islandés Ólafur Arnalds congregó a otras 3.000 personas en el mismo auditorio, situado en el distrito de Usera.

Por su parte, a la contemplación del eclipse total con música de Pional en el Parque de Pradolongo acudieron 10.000 personas. La pieza 'Fugue Trampoline' de Yoann Bourgeois en el Templo de Debod reunió a unas 5.000 personas más, entre otros ejemplos.

Veranos de la Villa continuará hasta el domingo 2 de septiembre llevando la cultura de calidad a los 21 distritos de Madrid con veladas de circo, a las que ya han acudido en esta edición 4.000 personas, patinaje artístico, conciertos o espectáculos de natación sincronizada como 'Dragón, descansa en lecho marino', que ya ha agotado todas sus entradas, entre otras propuestas.

En ella, seis nadadoras de natación sincronizada ofrecen un espectáculo que mezclará danza, deporte y ciencia ficción. Las próximas citas de este evento serán el miércoles 22 y jueves 23 de agosto en el Centro Deportivo Municipal de Palomeras.

También creado especialmente para Veranos de la Villa, el miércoles 29 y jueves 30 de agosto se presentará en el Parque de las Delicias la pieza teatral 'La noche justo antes de los bosques', escrita por Bernard-Marie Koltès y dirigida por Fernando Renjifo.

Además, Veranos de la Villa ofrecerá su tercera y última nueva velada de circo (el domingo 26 de agosto), una sesión de patinaje urbano que terminará en una roller disco (el viernes 24 de agosto) y una noche de baile en la calle frente al Palacio Real, con la mítica orquesta madrileña Alcatraz 'La Orquesta' amenizando la noche (el sábado 25).

MÚSICA Y ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO COMO BROCHE FINAL

En la recta final del festival, la música cobrará protagonismo con las actuaciones del Cuarteto Casals, el viernes 31 en el Pórtico de la entrada principal del cementerio de la Almudena; y de Moisés P. Sánchez Ensemble, con su concierto 'Bernstein is on town again', un homenaje a Bernstein que se celebrará el sábado 1 de septiembre en el auditorio al aire libre del Parque de las Cruces.

El broche de oro lo pondrá el domingo 2 de septiembre en el Parque Enrique Tierno Galván el original espectáculo pirotécnico diseñado por la artista Cuqui Jerez, en colaboración con Pirotecnia Vulcano. Esta explosión de luces, colores, formas y dibujos rendirá este año un especial homenaje a Tierno Galván, primer alcalde en democracia, en el centenario de su nacimiento.

Por otro lado, el proyecto Expedición Asfáltica ya ha explorado 15 de los 21 distritos madrileños. El poeta y periodista Sergio C. Fanjul se desplaza a pie desde su domicilio en Lavapiés, distrito Centro, a todos los demás distritos con motivo de los espectáculos de Veranos de la Villa.

Después de sus caminatas*por los barrios, que a veces, como en el caso de Barajas o Villa de Vallecas, duran hasta tres, cinco o más horas, regresa al teclado y escribe una crónica sobre su paseo donde mezcla la historia de la ciudad, la descripción del trayecto, los comentarios y recuerdos personales, y hasta la poesía y el humor. Estas crónicas, que generan una especie de mapa literario de Madrid, pueden leerse en la web del festival, donde también consta las citas culturales que quedan y el horario de las mismas.