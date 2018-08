Mataelpino estudia obligar a usar casco en el próximo 'boloencierro' tras resultar herido un joven "muy grave"

Publicado 27/08/2018 11:24:25 CET

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mataelpino está estudiando obligar a los corredores del 'boloencierro' a usar casco --de cara a la próxima edición--, después de que un hombre de 29 años resultase herido este domingo "muy grave" al haber sido alcanzado por la bola y aplastado contra ella, informó Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Mataelpino, Javier de los Nietos, ha explicado que es una medida que "se viene barajando desde otras ediciones". Del mismo modo, ha aclarado que no sabe "hasta que punto se puede controlar para que sea obligatorio".

De momento, el Consistorio ha hablado con varias empresas para que patrocinar el uso del casco en esta actividad, según ha adelantado el diario 'El Mundo'.

"No hay nada confirmado, en principio no hay nada cerrado, cualquier empresa que quiera asumirlo será bienvenida, se está negociando desde la asociación de voluntarios y hasta el año que viene no se sabrá", ha informado el regidor.

Del mismo modo, ha apuntado como ejemplo de medida la posibilidad de alquilar cascos para la gente que viene de fuera, por si no eran conscientes de la medida, no se queden sin participar.

"Es una cuestión que hay que valorar si realmente se puede controlar el acceso con casco u organizarlo para la gente que viene de fuera pueda alquilar casco", ha expresado.

No es el primer percance que se produce en el 'boloencierro', por ello, según el alcalde este año se habían indicado salidas de emergencias y señalizaciones del recorrido, para evitar riesgos. En este sentido, ha apuntado a que "este chico no siguió las indicaciones, no miró a la bola, no estuvo atento al encierro".

En este caso, según ha explicado, el joven se paró en la zona de riesgo "por causas que desconoce" porque constató que en ese momento "no era perseguido por la bola, sino que se paró para que la bola estuviera más cerca" de él.

Los efectivos del SUMMA 112 que se encontraban en estas fiestas comprobaron que el herido presentaba un traumatismo craneoencefálico severo. El equipo médico del SUMMA112 lo intubó y lo trasladó en helicóptero al Hospital de La Paz, donde sigue ingresado. También colaboraron agentes de Protección Civil y los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil.