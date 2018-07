Mauricio Valiente asegura que Madrid quedará "limpia" de vestigios franquistas, "entre ellos los de José Antonio"

Publicado 14/07/2018 13:45:47 CET

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tercer teniente alcalde y responsable de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, ha asegurado este sábado que Madrid quedará "limpia" de vestigios franquistas, "entre ellos los de José Antonio (Primo de Rivera)", y que al mismo tiempo se va a reconocer a aquellos que "lucharon por la libertad y la democracia".

Así se ha expresado Valiente en un acto del programa de acogida a niños saharauis 'Vacaciones en Paz' celebrado en las Naves de Terneras, donde ha indicado que "hay toda una marea subterránea capitaneada principalmente por el PP que lo que está haciendo es intentar sabotear este proceso de limpieza de la simbología de lo que queda del franquismo en Madrid".

Preguntado por la información de 'El País' en la que se asegura que el Comisionado propone retirar 12 vestigios franquistas de la ciudad excepto la figura escultórica y la placa conmemorativa de José Antonio Primo de Rivera en la calle Génova, Valiente se ha mostrado "sorprendido" por esta "filtración".

En esta línea, ha aclarado que es un informe que tienen pendiente de presentar y debatir en el Pleno, "que es el órgano máximo del Ayuntamiento". Además, el Comisionado ha aplicado en este último informe "el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica sobre los vestigios que existen en la ciudad, sobre las exaltaciones a la dictadura o la represión durante la Guerra Civil".

Asimismo, el tercer teniente de alcalde ha manifestado que no quiere adelantar sus opiniones porque lo correcto es "hacer el trámite ordinario" y esperar a la presentación de este informe ante el Pleno. "Desde luego no me cabe ninguna duda que hay que proceder a la retirada de todos los vestigios que tengan que ver con la dictadura", ha remarcado.

A su vez, ha indicado que abordar el tema de los vestigios arquitectónicos "es un tema complicado" ya que hay diferentes puntos de vista. "Por un lado hay un planteamiento de retirada y, otro, que también es muy razonable, de resignificación", ha señalado.

"No hay porqué retirar todo, sino que hay que explicar lo que supuso la injusticia, la reivindicación del franquismo y de la represión", ha concluido.