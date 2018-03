Metro acuerda con la mayoría de sindicatos crear una comisión de seguimiento sobre el plan de desamiantado

Publicado 14/03/2018 16:15:22 CET

El viernes arranca para tratar de fijar calendario y las primeras actuaciones versarán sobre la retirada de amianto en trenes

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha acordado este miércoles con la mayoría de sindicatos la creación de una comisión de seguimiento y ejecución para el plan de desamiantado en la red del suburbano, que tendrá una primera reunión este viernes para tratar de fijar plazos de cara a la retirada de este material.

Los planes de trabajo, una vez estén aprobados, se pondrán en marcha con "carácter inmediato" para la sustitución de las primeras unidades (piezas con amianto) localizadas en los trenes más antiguos de la compañía.

Según han indicado a Europa Press fuentes sindicales y del suburbano, la mayoría de sindicatos han apoyado la constitución de la comisión, salvo el caso de CCOO y el sindicato de Maquinistas de Metro que no han rubricado este acuerdo. Por su parte, UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y el Sindicato Técnico han apoyado la puesta en marcha de este grupo.

En el caso de CCOO, se ha transmitido que se va celebrar una ejecutiva de la sección sindical y que darán respuesta al consejero delegado el próximo viernes. A su vez, el sindicato del Colectivo de Maquinistas tampoco ha rubricado el acuerdo dado que Metro no ha aportado hoy toda la documentación requerida para respaldar dicha comisión.

Según fuentes de Metro, la comisión estará constituida por la dirección de la compañía "a su más alto nivel" y por la comisión permanente del Comité de Empresa, donde están representados todos los trabajadores y todos los sindicatos. A su vez, exponen que el acuerdo queda abierto a la posible adhesión del resto de organizaciones que no lo han apoyado de momento.

En esta comisión se presentará y acordará el plan de desamiantado en toda la red de Metro, como es el material móvil, instalaciones, estaciones, recintos o depósitos.

La comisión será la encargada de "seguir y verificar periódicamente" el grado de ejecución del plan y acordará las normas de funcionamiento que estime oportunas. También servirá para dar a conocer el mapa del amianto en la red y actualizarlo de forma continuada.

El plan implica las actuaciones "precisas" para el desmantelamiento y retirada del amianto así como para la gestión de los residuos derivados de las mismas.

Al respecto, Metro ya ha contratado la primera empresa para eliminar el amianto de los primeros trenes. Esa empresa está homologada para llevar a cabo esas tareas de desamiantado, que ya se ha presentado ante la Dirección General de Salud y Trabajo.

Los primeros trabajos versarán, una vez que sean validados por este órgano, sobre la retirada del amianto en los trenes. A partir de ahí, se procederá de manera "permanente y periódica" a la sustitución de estas piezas haciéndolo de forma "compatible" con el servicio que hay que prestar en esas líneas por donde circulan los trenes.

METRO: "HAY GARANTÍA TOTAL DE QUE NO HAY RIESGO PARA LA SALUD"

Desde Metro exponen que "hay total garantía de que no hay ningún riesgo para la salud por la presencia del amianto ni para los 2,3 millones viajeros que utilizan Metro de Madrid cada día ni para los trabajadores que llevan a cabo las tareas de mantenimiento ni muchísimo menos para los conductores, que no están en contacto en ningún caso, ya que no lo manipulan, con piezas que contengan amianto".

No obstante, las fuentes consultadas enfatizan que Metro está llevando una revisión de todas las instalaciones y trenes para "mayor tranquilidad" de los empleados, así como mediciones en material móvil y otras instalaciones del suburbano para garantizar que "no hay fibras de amianto suspendidas en el aire".

Además, la dirección de Metro ha "reforzado todo tipo de información" para los trabajadores, por lo que ha elaborado un mapa (inventario) donde están localizados todos los puntos en los que se ha localizado este material, un mapa en el que se trabaja permanentemente.

También se ha elaborado un protocolo para formar a los trabajadores sobre la presencia de este material y cómo actuar cuando sea necesario manipularlo para evitar cualquier tipo de problema.

Asimismo, se han reforzado las actuaciones para prevenir los riesgos frente a la presencia de amianto mediante la identificación, registro y señalización de estos elementos, mientras que se procede a su retirada definitiva, de este modo se pretende que ningún trabajador propio o de empresas contratistas pueda tener ningún problema.