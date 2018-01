La moratoria municipal será para hoteles en Centro y se expandirá a otros distritos en el caso de los pisos turísticos

Actualizado 25/01/2018 19:48:37 CET

Calvo destaca que su sensación tras las reuniones con los vecinos es de que "la moratoria ha sido bien recibida"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La moratoria en la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento de Madrid será para hoteles y apartamentos turísticos situados en el distrito Centro mientras que en el caso de los pisos turísticos se expandirá a otros barrios de la ciudad donde hay riesgo de saturación, como Chamberí, Salamanca y Arganzuela.

Lo ha avanzado este jueves el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, que ha destacado que la moratoria pasará por Junta de Gobierno la próxima semana. Ayer miércoles se aprobó el cambio normativo relativo a la interpretación del Plan General.

El Ayuntamiento de Madrid prevé suspender las licencias a viviendas turísticas que puedan ser alquilados más de 90 días al año mientras elabora el correspondiente Plan Especial de Alojamientos Turísticos de la Ciudad de Madrid. La interpretación del Plan General señala que las viviendas turísticas que se dediquen al alquiler durante más de 90 días al año se integrarán en el uso terciario, que requiere una licencia urbanística. Por un tiempo inferior, las viviendas se integrarían en el uso residencial.

Esas licencias urbanísticas que requieren los pisos turísticos que son alquilados más de 90 días "se someten a una suspensión de licencia mientras se elabora un plan de regulación urbanística con carácter general", explicaron ayer fuentes municipales. La suspensión de licencias sólo puede ser efectiva, con la ley en la mano, durante un año, prorrogable otro más siempre y cuando el plan especial haya salido a información pública.

Calvo ha indicado en rueda de prensa, después de que el PP comparara el plan municipal con el llevado a cabo por el Ayuntamiento presidido por Ada Colau en Barcelona, que allí se han puesto en marcha varias moratorias, la primera en 2012, con un gobierno de Convergencia. La diferencia es que el plan de control de usos turísticos emprendido por el Ejecutivo de Colau afecta a toda la ciudad "por una situación de saturación generalizada".

La iniciativa de Madrid pasa por una moratoria para hoteles y apartamentos turísticos que afectan al Centro con el fin de "definir capacidades", ha expuesto el titular de Desarrollo Urbano Sostenible. En el caso de las viviendas turísticas se plantea una moratoria no sólo para el Centro sino para otros barrios en "riesgo de saturación, como Chamberí, Salamanca y Arganzuela". Lo que sí hace el Ayuntamiento de Madrid en relación con Barcelona es "aprender de experiencias de otras ciudades".

José Manuel Calvo ha confirmado que el Ayuntamiento está en conversación permanente con los vecinos afectados por los grandes proyectos de ciudad y ejemplo de ello es la mesa del turismo que se habilitó hace más de un año, de la que han salido medidas para evitar la terciarización o el estudio de viviendas turísticas encargado por la Junta Municipal de Centro.

El próximo 14 de febrero se convocará una mesa para explicar la moratoria y el plan de usos. El delegado ha destacado que su sensación tras las reuniones con vecinos y plataformas es de que "la moratoria ha sido bien recibida".

SUSPENSIÓN CAUTELAR DURANTE UN AÑO

El Ayuntamiento de Madrid suspenderá cautelarmente durante un año las licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico en todos los barrios del distrito Centro mientras elabora el plan especial.

Cibeles lamenta en un comunicado la "insuficiente regulación sectorial", además de explicar que en la Comisión de Seguimiento e Interpretación del Plan General, reunida ayer miércoles, aprobó un dictamen para clarificar cómo se integran las dos nuevas modalidades de alojamiento turístico establecidas mediante el Decreto 79/2014 de 10 de julio de la Comunidad de Madrid --apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico-- en las Normas Urbanísticas del Plan General.

Los apartamentos turísticos y las viviendas que se destinen al uso turístico bajo el principio de unidad de explotación empresarial, en su totalidad y por tiempo superior a tres meses al año, quedan comprendidos en el uso de servicios terciarios, clase de hospedaje, por ser actividad económica y no constituir residencia permanente.

Deberán contar con licencia para ejercer dicha actividad. Cuando se implanten en edificios conviviendo con otros usos como el residencial, no podrán superar el porcentaje y la posición establecidos por las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.

Además les será de aplicación la normativa técnica de accesibilidad y de la seguridad en caso de incendio, se someten al tratamiento de vivienda. La implantación de viviendas de uso turístico en un edificio sin extenderse al edificio entero no requiere acceso independiente ni exclusivo diferente del de las otras viviendas.

Además el incremento de la capacidad de alojamiento ha favorecido el aumento del número de turistas en Madrid, dando lugar a "la aparición de problemas de presión y saturación sobre algunas zonas de la ciudad que dificultan una relación y convivencia armónica entre residentes, comerciantes, hosteleros y turistas", ha indicado el Ayuntamiento.

A eso ha sumado el "impacto sobre la habitabilidad de los edificios, la convivencia y seguridad de las personas y la utilización del espacio público, la incidencia en el precio de acceso a la vivienda y el desarrollo del resto de actividades económicas".

Por ello, el Ayuntamiento ha ordenado el inicio de los trabajos para la elaboración de un Plan Especial destinado a actualizar la regulación urbanística de la implantación de establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico cuando conviven con otros usos como el residencial o industrial en el mismo edificio.

El diagnóstico inicial de la situación actual ha identificado la existencia de impactos sociales, funcionales y ambientales inadecuados en determinadas zonas de la ciudad, tanto en el espacio público como en la convivencia con los residentes habituales de los propios inmuebles de viviendas.

En consecuencia, de manera cautelar y mientras se redacta y tramita dicho plan, conforme a lo previsto por la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, se ha acordado la suspensión durante un año del otorgamiento de licencias para todas las modalidades de alojamiento turístico (establecimientos hoteleros, albergues, hostels, apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico) en los inmuebles destinados actualmente a vivienda.

Esa suspensión de licencias afecta a todos los barrios del distrito Centro, esto es, Palacio, Embajadores, Cortes, Justicia, Universidad y Sol.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

Y ante el aumento de la oferta de vivienda de uso turístico pero una menor presencia de hoteles y el resto de modalidades, el Ayuntamiento acuerda también suspender la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en los barrios de Palos de Moguer (distrito de Arganzuela), en los barrios de Recoletos y Goya (distrito Salamanca), en Trafalgar (Chamberí) y en Argüelles (distrito de Moncloa-Aravaca).

Estos acuerdos no afectan a la oferta de alojamiento compartido durante menos de tres meses en las viviendas que constituyen residencia permanente pues no están reguladas como alojamiento turístico por la normativa turística autonómica y no constituyen actividad empresarial.

El resto de alojamientos ofertados para turistas en viviendas de uso turístico deberán obtener la licencia correspondiente al ejercicio de dicha actividad económica si cumplen las condiciones del planeamiento urbanístico, quedando sometidas a las medidas de disciplina urbanística correspondientes.

En los distritos en los que han quedado suspendidas las licencias sólo podrán ofertarse desde la legalidad urbanística aquellas que ya dispongan de las correspondientes licencias.