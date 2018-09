Muere el trabajador golpeado el miércoles por un toro mecánico en Meco

Publicado 21/09/2018 14:38:15 CET

Ricardo, el hombre de 42 años que resultó el miércoles herido grave tras ser golpeado por un toro mecánico mientras trabajaba en una empresa de productos alimentarios en Meco, ha fallecido en el hospital, ha informado hoy el sindicato CC.OO de Madrid.

El sindicato y su Federación de Industria de Madrid lamentan esta nueva muerte en el trabajo y trasladan a su familia, amigos y compañeros el apoyo y solidaridad en estos duros momentos. Con esta son ya 55 las personas fallecidas en el trabajo en la Comunidad de Madrid, muertes todas ellas terriblemente injustas.

La representación de CCOO en el Comité de Seguridad y Salud llevaba mucho tiempo reclamando la evaluación de los riesgos asociados a los ritmos y las cargas de trabajo en el colectivo de carretilleros "sin que la empresa haya adoptado ningún tipo de medida".

"No es tolerable que en periodo de recuperación económica la prevención siga expulsada de las empresas, obligando a la población trabajadora a asumir cargas y ritmos de trabajo que ponen en riesgo su vida", ha criticado el sindicato.

Por eso, considera que es hora de "reaccionar", ya que la prevención de riesgos laborales debe ocupar "el lugar central que le corresponde". En ese empeño CCOO va a seguir trabajando en todos los ámbitos posibles, exigiendo a los empresarios que cumplan con la ley "y no pongan en riesgo la salud y la vida de los trabajadores, y a la Inspección de Trabajo y a la Fiscalía que persigan las prácticas irregulares y que actúen con la máxima contundencia asegurando una investigación exhaustiva de los delitos contra la salud y la vida de los trabajadores".

En este accidente, como en muchos otros, CCOO va a denunciar el caso ante la Inspección de Trabajo para que se investiguen las causas y se depuren todas las responsabilidades. "Hoy, como ayer, hay que volver a repetir que no es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno, y el trabajo no puede ser digno si nos lleva a la muerte", concluyen.

El sindicato también quiero volver a recordar "que el trabajo digno y decente es el principal derecho de todos los trabajadores", al tiempo que denunciar "cómo la precariedad instalada en todos los sectores de actividad y el desprecio hacia la prevención de los riesgos laborales está llevando a la muerte de los trabajadores".