Nace un lémur de cola anillada en Faunia, una especie en peligro de extinción

Actualizado 22/08/2011 22:46:05 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un lémur de cola anillada nació el pasado 14 de julio en el bosque africano de Faunia en Madrid, una especie en peligro de extinción que se ha conseguido salvar de una muerte segura, según ha informado el parque en un comunicado.

Los cuidadores comprobaron que la madre sostenía entre sus brazos a la cría con síntomas de haber sufrido un fuerte traumatismo en la cabeza, no coordinaba sus movimientos y no podía agarrarse, en ese estado la cría no puede sobrevivir ya que durante las primeras semanas permanecen aferradas al vientre y espalda de la madre, de esta forma las da de mamar y evitan que se caigan durante los saltos que realiza en sus desplazamientos por los árboles.

Durante varios días el lémur macho fue tratado por los veterinarios de Faunia que han conseguido con éxito sacarlo adelante, ha sido alimentado cada tres horas con una mezcla de leche para bebes y leche de perro para aportarle un suplemento en proteínas y grasa y actualmente ha empezado a tomar fruta lo que supone un avance importante en su recuperación.

El pequeño lémur que cabe en la palma de una mano y pesa 225 gramos, pasa el tiempo abrazado y durmiendo junto a un peluche de mono, intentando así minimizar la ausencia de su madre. Todavía se encuentra bajo supervisión de los veterinarios y de los cuidadores de los diferentes animales de Faunia que se han volcado para sacar adelante a esta cría de lémur turnándose en su cuidado y alimentación.

El lémur de cola anillada (Lemur Catta) es un primate que se encuentra únicamente en Madagascar, es una especie protegida ya que actualmente está en peligro de extinción debido a la destrucción de su habitat por el hombre. Su rasgo característico es su larga y tupida cola, está dividida en franjas blancas y negras y es más larga que su cuerpo.

Es una especie altamente social, vive en grupos de hasta treinta individuos, y en estos grupos se manifiesta un dominio social de las hembras. Para conservar el calor y reforzar los vínculos sociales, los grupos se acurrucan juntos y les gusta tomar el sol sentándose de manera erguida. Poseen quince vocalizaciones distintas que son usadas para mantener la cohesión del grupo durante la recolección de comida y para alertar de la presencia de algún depredador.

Después de aproximadamente cuatro meses y medio nace generalmente una cría. Estas nacen con el pelaje completo y los ojos abiertos. La lactancia dura unos seis meses, aunque son capaces de ingerir alimentos sólidos al mes del nacimiento. Con frecuencia las hembras se ayudan a cuidar de los pequeños incluso son adoptados en caso de fallecimiento de la madre. Se alimenta principalmente de frutos, hojas y flores y sacia su sed lamiendo y chupando el rocío y la lluvia y comiendo frutos jugosos.