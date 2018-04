La 'narco' Tania Varela sobre su huida: "Alfonso (Díaz Moñux) me dijo: si me pasa algo vete"

Publicado 18/04/2018 12:33:06 CET

Es trasladada desde la cárcel catalana en la que cumple prisión por narcotrafico

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La abogada gallega Tania Varela, condenada por narcotráfico por un alijo de dos toneladas de cocaína en 2011, ha declarado este miércoles en el juicio por el asesinato de su pareja, el abogado Alfonso Díaz Moñux, que sólo vio dos siluetas de hombres tras los disparos, y ha reconocido que huyó de la Justicia porque el fallecido le dijo que se fuera si a él le pasaba algo ante las amenazas de muerte que estaba recibiendo.

La letrada ha comparecido de forma presencial en calidad de testigo, siendo trasladada ayer a una cárcel madrileña desde el centro penitenciario barcelonés en el que cumple condena por narcotráfico. Su testimonio es clave para el juicio ya que en el momento del crimen Tania acompañaba a Muñox en el coche en el que recibió los tiros por parte de dos asesinos a sueldo. Entonces manifestó que parecían colombianos, afirmación de la que hoy se ha retractado.

Uno de los agentes que llevó las pesquisas manifestó en su declaración que el letrado fallecido siempre sospechó de que David Pérez Lago, hijastro de Laureano Oubiña que cumple actualmente prisión, quería acabar con su vida. Moñux defendió tanto a Varela como a Pérez Lago por el alijo de cocaína en un desembarco. En 2007, dejó de defender a éste e inició una relación con la ahora detenida, quien había sido pareja sentimental del primero.

En el banquillo se sienta Miguel Ángel Durán, considerado como uno de los ejecutores del crimen. Se trata del tercer juicio que se celebra por la muerte del abogado. El primero se anuló por fallos en las conclusiones del Jurado Popular, mientras que el segundo se celebró con Durán en rebeldía. Todos los procesados fueron condenados por asesinato.

En su declaración, Varela ha manifestado que en el momento de los disparos se había agachado a coger unas llaves, y que escuchó dos o tres golpes. "Me reincorporé y ya no me contestó. Sólo vi dos siluetas de hombres en el paso de peatones", ha manifestado, insistiendo en que entonces no pudo declarar que eran colombianos porque es algo que no sabía.

Además, ha relatado que su pareja llevaba asuntos delicados y tenía muchos frentes abiertos. También ha indicado que el letrado podía sospechar de las amenazas que recibía de David Pérez Lago al igual que de otras personas. Respecto a Lago, sí ha reconocido que tenían asuntos que les enfrentaba que estaban al margen de ella.

"A día de hoy yo no sé nada de aquello. Todavía no digiero esos hechos. Estuve en estado de shock", ha subrayado ante las preguntas del fiscal, que ha hecho constar a la Sala de que su declaración no es la misma que efectuó cuando se produjeron los hechos.

Parapetada en que los hechos le provocaron un estado de shock, ha insistido en que su declaración pudo no ajustarse a la realidad por la influencia de la situación que estaba viviendo.

Al ser preguntada sobre si su huida tiene que ver por su miedo sobre este caso, ha afirmado que el dinero que ahorró se lo quedó el hermano de su pareja. "Junto a su fallecimiento y el miedo que tenía, me llevó a esta situación horrorosa. Me dijo si me pasa algo vete, igual que me dijo que él intentaría proteger la vida de sus hijas", ha contado.

La letrada ha relatado al tribunal que el pasado 6 de abril un abogado que no conocía se entrevistó con ella en la cárcel barcelonesa en la que cumple prisión, afirmando que era el letrado de Durán. "Llevaba un volante que ponía que yo le había pedido y no era así. Me dijo que el padre y el hermano de Durán habían sido condenados por esto y que yo había dicho que las vigilancias las hacían unos colombianos. Yo no conocía a Durán ni a esta persona. Le dije que se fuera" , ha indicado.

La abogada fue detenida recientemente en Vilanova i la Geltrú, tenía pendientes tres órdenes de detención por blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Fugada antes de ingresar en prisión por su implicación en un alijo millonario de cocaína, la abogada formaba parte de los 52 fugitivos más buscados por la Europol.