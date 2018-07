NH Hoteles pone en marcha su campaña solidaria 'Navidad para todos' con recogida de juguetes y alimentos

Actualizado 10/12/2012 14:00:03 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

NH Hoteles ha anunciado la puesta en marcha de su campaña 'Navidad para Todos', un proyecto solidario enmarcado en su línea de acción social 'Up! for the People', que este año implicará a empleados, clientes y toda la sociedad para ayudar a los colectivos más vulnerables en este periodo navideño.

Todos los años los empleados de la compañía se involucran de forma voluntaria recogiendo y donando juguetes y alimentos no perecederos a diferentes ONG's.

Sin embargo, ante la situación económica actual, este año NH Hoteles ha querido ampliar la campaña en cinco hoteles de Madrid y Barcelona, con el objetivo de extender su red solidaria e implicar también a sus clientes y vecinos.

El NH Eurobuilding, NH Príncipe de Vergara y NH Prisma en Madrid y NH Constanza y NH Podium en Barcelona serán los puntos de recogida de alimentos y juguetes a los que podrán acudir los clientes y vecinos del barrio cercano a cada hotel que deseen contribuir a esta campaña 'Navidad para Todos' con sus aportaciones solidarias.

Estos establecimientos dispondrán de señales exteriores que animen a entrar y colaborar a través de unas urnas situadas en el hall de los hoteles.

NH Hoteles ha seleccionado a Cruz Roja Española como ONG preferente para canalizar las donaciones en nuestro país, por su plan de actuación frente a la crisis con el que ayuda a personas en situación de extrema vulnerabilidad y su colaboración ya existente en diferentes proyectos de Acción Social con NH.