La nieve podrá llegar mañana a los municipios con una altitud superior a los 700 metros

Actualizado 26/01/2011 12:56:06 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve podrá llegar mañana jueves a partir de las 18 horas a los municipios de la región con una altitud superior a los 700 u 800 metros, una situación que podría continuar el viernes, según ha informado la Agencia Estatal de Metereología (Aemet).

Ante la posibilidad de que se produzcan precipitaciones de nieve, que podrán llegar hasta los 5 centímetros de espesor, Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha trasladado esta previsión a ayuntamientos y organismos de la región para que extremen las precauciones, según ha indicado uno de sus portavoces a Europa Press.

El Servicio regional de Emergencias recomienda a los conductores que en condiciones de hielo y nieve en la calzada no utilicen su vehículo salvo que sea estrictamente necesario. Si finalmente cogen el coche, se debe circular a baja velocidad, llevar cadenas probadas en casa y saber montarlas, instalar cadenas en las ruedas cuando lo indiquen los agentes de circulación, no circular nunca en punto muerto y no dar giros bruscos.

Asimismo, aconsejan a los conductores que aceleren poco a poco y con suavidad, que frenen suavemente y con leves y sucesivas pisadas al pedal, mantengan una distancia de seguridad con el coche anterior superior a la habitual y presten una especial precaución con las zonas de umbría, donde da poco o nada el sol, ya que se suelen mantener placas de hielo durante todos los meses invernales. Ante cualquier emergencia hay que llamar al 1-1-2.