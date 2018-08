Osoro pide en su homilía a La Paloma no juzgar a los demás y entregar la vida al otro, sin tener miedo a la santidad

Publicado 15/08/2018 13:48:45 CET

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha pedido este miércoles a la Virgen de la Paloma durante la homilía en su honor que los ciudadanos no juzguen a los demás, que entreguen su vida a los demás, sin tener miedo a la santidad.

"Tengamos el atrevimiento de no clausurarnos en la inmanencia de la propia razón o de nuestros sentimientos, no juzguemos a los demás, amémoslos, démosles nuestra vida. No seamos teóricos, contemplemos como María la vida desde la Encarnación, que nos capacita para tocar la carne sufriente de Cristo en los otros", ha expresado Osoro.

El arzobispo de Madrid ha comenzado su homilía indicando que la Virgen reúne a los madrileños este miércoles para enseñarles "a no tener miedo a apuntar más alto".

"¿Qué significa esto de apuntar más alto? Apuntar hacia la santidad que no nos hace menos humanos o personas de otro mundo; al contrario, nos hace más humanos, pues el encuentro de la debilidad que cada uno tenemos con la gracia nos enaltece, nos agranda el horizonte. ¡Qué expresión más bella utiliza el Papa Francisco, recogiéndola de León Bloy, cuando dice que en la vida 'existe una sola tristeza: la de no ser santos'", ha sostenido.

Osoro ha aseverado que la Virgen de la Paloma reúne a todos los fieles porque desea que "nunca tengan miedo de la santidad". En este punto, el arzobispo ha contado la historia de la Virgen de La Paloma, y ha explicado que unos niños se pusieron a jugar con este retrato de la Virgen que habían tirado a la basura.

Así, viendo que era "una mujer modesta los convenció para cambiarlo por unas monedas". Acto seguido, colocaron la imagen en un lugar donde pudieran rezarla todos. Y, actualmente, según Osoro, los madrileños continúan "invocando a la Madre de Dios a través de esta imagen sencilla: "¡Salve María, Virgen de la Paloma! Somos conscientes, Virgen de la Paloma, de que son las palabras con las que Dios mismo te saludó a través del ángel. Son palabras que explican las lecturas que acabamos de proclamar. ¡Salve María, Virgen de la Paloma! Contigo se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo (Ap 11, 19a; 12,1.3-6ª.10)", ha pronunciado.

El arzobispo ha explicado que el cuadro de la Virgen muestra que las sus manos "remiten a la intimidad con Dios" y "sus ojos miran a Dios". A su juicio, María "quiere encontrase con la gente, quiere abrazar al mundo, a todos los hombres y los quiere acoger, no los desea retener" y así como María "ha de ser la Iglesia".

"Así hemos de ser nosotros los discípulos de Cristo. Nos invita a vivir la vida celebrándola, pero no de cualquier manera. Tiene fijos los ojos en Dios, es así como vemos que siempre nos abre caminos. Tiene las manos unidas, se fía de la fuerza del Señor, sus manos son una muestra de a quien quiere tener atada su vida, de que 'solo Dios basta'", ha sostenido.

"LA VERDAD, LA JUSTICIA Y LA PAZ"

Osoro también ha destacado que la presencia de Jesús obra en todos, y "comunica actitudes interiores que se traducen en comportamientos según el Evangelio: docilidad a la Palabra, fraternidad entre los hombres, la caridad de Cristo acogida con corazón abierto". "Nos cambia al introducir la vida de Dios en nosotros, nos transforma mirando a los demás como hermanos, nos hace capaces de amar no según la medida humana que es limitada, sino según la medida de Dios, que es un amor sin medida", ha apuntado.

Asimismo, Osoro ha determinado que a María, "Dios la eligió para hacer presente en este mundo a Cristo, prestando su propia vida, para que se hiciesen presentes entre los hombres la verdad, la justicia, la paz, ese calor y esa vida que solamente Dios puede dar".

"Vivamos con esta seguridad, ella nos escucha, acompaña y conduce como buena Madre a Cristo. También hoy, en esta fiesta de la Virgen de la Paloma nos dice: 'Haced lo que Él os diga'. Ella experta en escuchar a Dios, pues nadie como ella escuchó a Dios y estuvo atenta a las necesidades de los demás", ha pronunciado Osoro.

Ahora, el arzobispo ha señalado que "su hijo Jesucristo se hace presente" y hay que fijarse en él uniendo las manos a las de María para que conduzca a todos "a su Hijo y así a todos los hombres y mujeres de este mundo".

"Para que vistamos nuestra vida con ese vestido blanco con el resplandor de la vida de Dios, capaz de sostener las heridas nuestras y acoger las de todos los hombres al buen recaudo de la santidad de Dios, como las llevaba María en esa capa negra. Virgen de la Paloma, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús", ha concluido el arzobispo.