Partidos de izquierdas y sindicatos piden a Garrido y Cs la paralización de su Ley del Suelo y “un mínimo de consenso”

Publicado 27/06/2018 12:47:56 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Partidos de izquierdas y sindicatos han pedido este miércoles al presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, y al portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, la paralización del proyecto de Ley del Suelo del Gobierno regional y que "exista un mínimo de consenso político".

La sede de UGT ha acogido una rueda de prensa impulsada por el propio sindicato y CCOO, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, EQUO-Madrid, IU-Madrid, PSOE-M y Podemos Comunidad de Madrid para explicar sus reivindicaciones en contra de este proyecto de ley.

A lo largo del miércoles entregarán dos cartas en la Asamblea de Madrid dirigidas a Garrido y Aguado respectivamente y exigirán una reunión en persona para pedir la paralización del texto.

El proyecto del Ejecutivo regional recoge, entre otras medidas, adaptar el planteamiento a cada municipio en función de sus características o considerar como suelo no urbanizable común el que hasta ahora se consideraba como suelo no urbanizable no sectorizado.

Para la coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, María Ángeles Nieto, el proyecto de ley "no tiene consenso" salvo el del grupo popular y Ciudadanos, que "están rechazando sistemáticamente casi la totalidad" de las enmiendas de PSOE y Podemos que "podrían mejorar las carencias del texto".

Según Nieto, con esta Ley se "retrocede" en aspectos sociales porque "amplia los usos del espacio protegido" y "pretende legalizar urbanizaciones ilegales incluidas en lugares de gran valor ambiental" y abre las fincas rústicas para la realización de eventos deportivos o culturales.

Por otra parte, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Laura Román ha criticado el artículo 44 del proyecto de Ley sobre 'Determinaciones sobre sistemas generales y locales'. Este punto establece, entre otras cosas, que la superficie total a ceder en el ámbito de suelo urbano consolidado será de 15 metros cuadrados por cada 100 construidos y 30 por cada 100 en el caso del suelo urbano no consolidado y urbanizable.

Mientras, el coportavoz de EQUO-Madrid, Alejandro Sánchez, ha señalado que para "una ley tan importante es imprescindible que exista un mínimo de consenso político" y ha explicado que la mayoría de los municipios que conforman la Federación de Municipios de Madrid votaron en contra del texto y, por lo tanto, no se puede votar una Ley del Suelo en contra de ellos.

Por su parte, el secretario de Políticas Sectoriales y Desarrollo Territorial de CCOO de Madrid, Juan Carlos García, ha manifestado esta ley "no ha tenido en cuenta el desequilibrio territorial" entre el norte y sur de la Comunidad de Madrid y ha criticado la apertura a la recalificación del suelo industrial "para que se pueda especular con el alquiler".

A su vez, el responsable de Urbanismo de UGT de Madrid, Javier Lucio, ha dicho que la Ley del Suelo debe tener "una intención de permanencia en el tiempo" y el proyecto de ley del Ejecutivo autonómico "parece que no tiene ninguna".

CRÍTICAS A IGNACIO AGUADO

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Daniel Viondi ha criticado que el portavoz de Ciudadanos, tras "dar los votos" para investir a Garrido, "no para de decir constantemente" que éste es un presidente interino y, por eso, no puede apoyarle para sacar adelante "una ley tan importante".

"En tiempos de nueva política y entender que las leyes deben de salir con el mayor consenso posible, lo que pedimos en este escrito es que se necesita consenso y ahora mismo no existe", ha agregado.

En la rueda de prensa también han estado presentes el presidente de la FRAVM, Enrique Villalobos, y la coportavoz de IU-Madrid, Sol Sánchez.