Las periodistas Ángeles Oliva y Toña Medina, seleccionadas como directoras artísticas de la radio-escuela M21

Publicado 14/09/2018 10:08:30 CET

Las periodistas Ángeles Oliva y Toña Medina se han hecho con la dirección artística de la radio-escuela municipal M21 tras el concurso público convocado, ha informado este viernes el director de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid, César de la Cruz, en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto.

La propuesta ha sido aprobada por mayoría en la comisión (votos favorables de Ahora Madrid y PSOE, abstención de Cs y rechazo del PP), para pasar ahora por el Pleno de la ciudad. El consejo rector de la radio aprobó as bases de la convocatoria para cubrir la plaza de dirección artística a través de un concurso público, modalidad de contratación que defendió Madrid Destino (una de las tres firmantes del convenio) y que emplea en los grandes centros municipales.

Se buscaba un proyecto que compaginara a partes iguales la cultura y la pedagogía. La primera propuesta de modalidad llegó al consejo rector el pasado 1 de junio,, con el voto favorable de doce asistentes y la abstención de dos. Aprobadas las bases del concurso, el pasado 6 de julio se reunió la comisión de valoración para la selección de la dirección.

A la convocatoria se presentaron quince propuestas culturales y de formación aunque dos no pasaron el corte al no cumplir con alguna cláusula, como no reunir más de 10 años de experiencia en radio. La comisión --integrada por profesionales del sector radiofónico, incluido un Premio Ondas-- se quedó con cinco propuestas. En una primera ronda se seleccionaron cuatro proyectos para, finalmente, votar por unanimidad 'La radio que soñé', de Ángeles Oliva y Toña Medina.

Ambas tienen más de 15 años de experiencia a sus espaldas: fueron las diseñadoras del proyecto de radio de la Casa Encendida, han llevado piezas a festivales ganando premios internacionales, han sacado la radio de los estudios con performances, han sido directoras y guionistas del programa de Radio 3 'La procesadora'...