La Plaza en Verano 2018 cierra su programación con conciertos gratuitos de Baywaves, Our Girl, Bigott y Jonston

Publicado 30/08/2018 12:13:50 CET

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Matadero Madrid y Mahou presentan la segunda entrega de La Plaza en Verano 2018, que ofrecerá conciertos gratuitos de Baywaves, Our Girl, Bigott y Jonston, entre otros, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En esta ocasión, el comisario de La Plaza en Verano, Joan Vich, ha preparado una programación con interesantes propuestas pop. El viernes 7 de septiembre la noche girará en torno a la fiesta Best Fit Club.

Esta cita, creada por la agencia de management Ground Control y la web musical británica The Line Of Best Fit, genera conexiones entre grupos emergentes de España y el Reino Unido y abre puertas a los grupos de aquí en la difícil escena anglosajona. Ahora, trae a La Plaza en Verano a dos de estos nuevos grupos, Baywaves y Our Girl, apadrinados por el zaragozano Bigott.

La programación del sábado 8 brindará la oportunidad de disfrutar del dulce momento que vive el pop de autor en español, como demuestran el último disco de Jonston y el debut en solitario de Fino Oyonarte. Ambos presentarán sus trabajos llenos de emoción como antesala a la actuación de Lorena Álvarez.

Matadero Madrid ofrecerá nuevas ediciones de sus Plazas musicales en otoño e invierno. La Plaza en Otoño tendrá dos ediciones. La primera, el 6 de octubre, estará comisariada por Pedro Portellano.

Su propuesta, titulada PIEL, reunirá al productor venezolano Arca en la que será su primera actuación en Madrid junto a la productora colombiana Lucrecia Dalt y la madrileña Lanoche, tres artistas conectados por su estética sonora experimental y su profundidad emocional.

La segunda, el 27 y 28 de octubre, estará dirigida por Fito Conesa, y estará dedicada a movimientos músico-culturales nacidos en torno al sintetizador y, más específicamente, al vaporwave, un micro-género musical y estilo artístico digital que mezcla géneros de baile indie como el seapunk y el witch house con estilos de otras décadas.

La programación de La Plaza en Invierno, el 17 y 18 de noviembre, correrá a cargo de Naves Matadero, que conquistará todos los espacios de lenguaje urbano, música y palabra relacionada con la calle para construir territorios de lírica y otras narrativas. Artistas internacionales de la talla de James Massiah compartirán cartel con nacionales emergentes como Putochinomaricón.

Mahou busca apoyar la música y compartir la pasión, el alma y la cercanía entre los artistas y el público. Por ese motivo impulsa iniciativas musicales como las plazas, donde el público puede disfrutar de experiencias únicas, descubrir artistas emergentes o bailar al son de músicos consagrados.