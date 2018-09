Podemos reclama un sistema de financiación plurianual para las universidades "consensuado con la oposición"

Publicado 07/09/2018 14:02:21 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en materia de universidades del Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha reclamado que el nuevo modelo de financiación plurianual para las universidades públicas madrileñas planteado por la Comunidad sea "consensuado con los grupos de la oposición".

Al término del acto de apertura del curso académico 2018/19, Rubiño ha señalado en declaraciones a los medios que el modelo de financiación hasta 2023 planteado por la Comunidad va a "comprometer la próxima legislatura" y que un "futuro Gobierno no tiene que heredar un acuerdo que no parta del consenso no solo de universidades y Gobierno sino del resto de las fuerzas políticas".

Rubiño ha abogado por que la universidad "pase página" respecto a "la inestabilidad que el propio PP ha generado durante años" como consecuencia de una "arbitrariedad en los presupuestos", que ha llevado el presupuesto de las universidades públicas "260 millones de euros por debajo de los niveles de financiación que había antes de la crisis".

"Si en los presupuestos se refleja que superamos esa falta de financiación, se habrá perdido una década entera para nuestras universidades, que deben ser uno de los principales motores de desarrollo de nuestra región", ha apostillado.

A preguntas de los periodistas sobre el caso Casado, el diputado de Podemos ha afirmado que ha sido un "año catastrófico para la universidad en lo que tiene que ver con el daño que ha causado el PP con este tipo de informaciones que reflejan cómo ha utilizado las instituciones públicas, en este caso la universidad, para beneficiar a sus propios amigos".

A su juicio, el PP ha "desacreditado" y "causado un enorme desprestigio" a la universidad pública que está "pendiente de repararse", por lo que ha manifestado que espera tanto recuperar los niveles de financiación como "que el PP deje de destruir el prestigio de uno de los mayores tesoros que tiene la ciudadanía madrileña, que son las universidades".

En cuanto al inicio del curso escolar, ha afirmado que "hay una absoluta dejación de funciones de la Consejería, que ha abandonado a un montón de familias y este es el resultado, una situación caótica en la que hay familias que se están encerrando para protestar por esta situación, esas obras que impiden la normalidad en las aulas, falta de profesores, un reflejo de la falta de voluntad política del PP de la Comunidad de Madrid por atender a la educación pública".

Tras señalar que para Podemos la educación pública "debería ser la prioridad", ha asegurado que "frente a eso" el Gobierno está "empeñado en insistir una vez más en que su modelo es la educación concertada, como anunciaron ayer en la Asamblea de Madrid". "Nosotros vamos a seguir defendiendo la educación pública de calidad, gratuita, para todos los madrileños, un derecho esencial", ha zanjado.