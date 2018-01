La Policía comunitaria de Madrid comienza a implantarse en Hortaleza, Salamanca, San Blas y Usera

Publicado 11/01/2018 17:35:07 CET

El objetivo es trabajar en la línea de una policía enfocada a la resolución de problemas de convivencia en los barrios de la ciudad

La implantación de la Policía comunitaria de Madrid ha comenzado esta semana en los distritos de Salamanca, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Usera e irá progresivamente instaurándose en el resto de distritos a lo largo de este año, ha informado este jueves el Ayuntamiento en un comunicado.

Con esta iniciativa las actuales Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC), pasarán a denominarse Oficinas de Intervención Comunitaria (OIC) y en ellas se desarrollarán de forma integral las tareas que actualmente se vienen desarrollando a través de los Agentes Tutores; las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC); el sistema Viogén-asistencia a casos de violencia machista; los patrullajes programados y la recepción de denuncias dentro del protocolo de Policía Judicial; así como la gestión de la mediación.

"En definitiva se trata de ayudar a mejorar la convivencia en los barrios y solventar de la manera más rápida y adecuada los conflictos existentes, trabajando para ello conjuntamente con el tejido social de cada zona", ha indicado el Consistorio.

CAMBIOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN 092

Otro de los cambios fundamentales será la modificación de los protocolos de la centralita de Policía Municipal. Desde la línea de atención telefónica 092 se establecerá dos categorías, una de ellas para "respuesta inmediata" y otra para "respuesta no inmediata".

Los requerimientos susceptibles de ser derivados a las Oficinas de Intervención Comunitaria (OIC), y por tanto de ser catalogados como 'respuesta no inmediata', serían aquellos en los que no existe un peligro para personas o bienes, o en los que sin acontecer tal circunstancia no generan ningún problema de afectación que pueda derivar en situaciones más graves; que no afecte gravemente a convivencia o seguridad; y que no constituya delito.

A modo de ejemplo se pueden establecer las siguientes categorías que serán competencia de estas nuevas oficinas. Una de ellas será Seguridad Vial, en lo relativo a todas aquellas demandas relacionadas con comportamientos reiterados y colectivos como estacionamientos sobre aceras, esquinas, zonas verdes, así como regulaciones de tráfico habituales que exijan una planificación por parte de la Unidad y otras de similar calificación.

En Seguridad Ciudadana, teniendo en cuenta que se implantará la recepción de denuncias, serían susceptibles de transferencia todas aquellas en las que una persona esté interesada en presentar denuncia por algún hecho de los incluidos en el protocolo de Policía Judicial y que cursen sin presencia de autor.

En Convivencia, todas aquellas reiteradas por molestias en un vecindario, o motivadas por locales de ocio, etc. y que en primera instancia no presuman una afectación mayor, así como aquellas conductas incívicas que sin suponer daños permiten una planificación de cara a la resolución del problema.

Los requerimientos clasificados como de 'respuesta no inmediata' serán derivados desde la centralita del 092 a la Oficinas de Intervención Comunitaria (OIC) de la Unidad Integral de Distrito (UID) de Policía Municipal correspondiente.

Desde la OIC se deberá contactar con el requirente en un plazo máximo de 30 minutos. A estos efectos existirá una línea telefónica de atención de carácter exclusivo en cada una de las unidades de distrito, con el objeto de que la respuesta a la persona que ha realizado la llamada sea inmediata.

En todas estas situaciones las Oficinas de Intervención Comunitaria (OIC), abrirán expediente y ejecutarán por sí mismas las tareas necesarias para la solución del problema, debiendo tener, independientemente del contacto telefónico inmediato, una cita presencial con la persona demandante.

ÚLTIMAS DATOS DE NUEVA YORK

El pasado 5 de enero el alcalde de Nueva York, Bil de Blasio, hizo públicos una serie de datos respecto a los resultados que está teniendo la implantación de este modelo policial por parte del New York Police Departament (NYPD).

En funcionamiento desde la primavera de 2015, el diseño de este modelo tiene por objetivo aumentar la conectividad entre la policía de Nueva York y la ciudadanía, y al mismo tiempo mejorar, las capacidades de lucha contra el crimen por parte de NYPD.

Los cinco principales delitos graves (homicidios, violaciones, robos en viviendas, asaltos y hurtos) se han reducido pasando de un total de 105, 453 hechos en 2015 a 101,716 en 2016.

"Con esta medida la Policía Municipal de Madrid da un importante paso en su proceso de modernización y de adaptación a las demandas ciudadanas, situándose a la cabeza de los modelos de policía comunitaria no solo en España sino en el conjunto de Europa. Es además reconocida como una de los cuerpos policiales que impulsan este modelo conjuntamente con la policía de ciudades como Berlín, Ámsterdam, Londres o Nueva York", señalan desde el Consistorio.