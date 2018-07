La Policía recomienda proteger bolsos y monederos para evitar la acción de los carteristas durante el Orgullo

Publicado 02/07/2018 18:05:26 CET

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Madrid ha recomendado, una año más, con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI algunos consejos a los ciudadanos para que mantengan sus pertenencias vigiladas, utilicen bolsos de asa o sin correa para evitar los robos o guardar la cartera en algún bolsillo interior.

Estas medidas preventivas quieren contrarrestar la acción de los carteristas de toda España y Europa que llegan a Madrid estos días aprovechando la gran acumulación de gente, tumultos y altas temperaturas. Los grupos de carteristas suelen estar formados por tres o cuatro personas, algunos de ellos menores, que buscan bolsos, mochilas y hasta en bolsillos. Tras el hurto, se pierden y camuflan entre los viandantes hasta que se reúnen para compartir el botín.

Por ello, desde página oficial de Orgullo aconsejan a los madrileños y visitantes que acudan a los eventos multitudinarios callejeros que durante estos días protejan los bolsos o carteras en los transportes públicos y en las grandes aglomeraciones, como mercadillos o espectáculos.

Asimismo, recomiendan prestar atención a las cámaras fotográficas o de vídeo en los lugares de esparcimiento y que los ciudadanos procuren no transitar por los zonas solitarias o poco alumbradas.

Para los visitantes, aconsejan llevar siempre la documentación personal, así como no confiar en el transporte las maletas a personas que no se conocen o que no están debidamente acreditadas. En cuanto a los hoteles, se propone nunca dejar en la habitación llaves, dinero u objetos de valor y hacer uso de las Cajas de Seguridad.

Asimismo, en los lugares públicos se recomienda, siempre que se pueda, caminar por la parte interior de la acera y colocar el bolso en el lado de la pared, también hay que evitar sacar dinero en cajeros situados en la vía pública y, en caso de hacerlo, sacar pequeñas cantidades.

Además, se advierte de que es mejor llevar bolsos de asa o sin correa y de pequeño tamaño, llevar sólo aquello que sea imprescindible, guardar la cartera en algún bolsillo interior, evitar la ostentación de joyas, relojes u otros objetos de valor.

Por otra parte, es preferible, por motivos de seguridad, guardar la cartera en algún bolsillo interior, o en el que esté más protegido, preferentemente en la parte delantera del pantalón. Hay que evitar portar muchos documentos y dinero y evitar llevar tarjetas de crédito. Por último, se invita a no dejar el bolso colgado en sillas de los bares, restaurantes, o en la repisa de la barra de los mismo, teniéndolo siempre delante, encima de la mesa y a la vista.

ROPA CÓMODA Y BEBER MUCHA AGUA

Por último, junto al Samur han redactado unas ideas a tener en cuenta en la manifestación del Orgullo, como la previsión de las altas temperaturas; por lo que se aconseja llevar ropa cómoda y suelta, y beber mucha agua para evitar mareos y lipotimias.

Otra de las advertencias que sugieren es aplicarse crema protectora solar cada cierto tiempo durante el trayecto, así como llevar calzado cómodo y cerrado para evitar un pisotón o que un cristal roto dañe al ciudadano.

Asimismo, también se recomienda ingerir alimentos durante el transcurso de la manifestación, ya que puede durar horas, y se sugiere un uso responsable y moderado de bebidas alcohólicas. También hay que tratar de ubicar los puestos de policía o asistencia médica más cercanos para saber dónde están en caso de necesidad.

A este tipo de eventos no es aconsejable asistir con niños pequeños o mascotas, ya que la aglomeración de gente puede asustarles.