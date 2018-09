El PP anima a los madrileños a colgar la bandera de España en el balcón para "reivindicar la historia de éxito" del país

Actualizado 17/09/2018 12:48:48 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Madrid ha iniciado este lunes su campaña 'Pon una bandera en tu balcón' entregando enseñas nacionales en la calle Génova, iniciativa que tiene como objetivo engalanar la ciudad con la enseña nacional hasta el próximo 12 de octubre, coincidiendo con la jornada que se celebra el Día de la Hispanidad, para "reivindicar la historia de éxito" de España.

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha estado acompañado a las puertas de la sede de los 'populares' por el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero; el vicesecretario de Organización y Electoral PP Madrid, Alfonso Serrano; la secretaria nacional de comunicación de la formación, Isabel Díaz Ayuso o el acalde de Boadilla, Antonio González Terol.

Serrano ha animado a los madrileños a engalanar los balcones con la enseña nacional, y ha advertido de que "en Cataluña se vulneran los principios más elementales de convivencia democrática", y que además "se pervierte el sentido de la democracia y de los símbolos".

Tal y como ha explicado Almeida, esta campaña "pretende rememorar un movimiento espontáneo pero emocionante" que surgió el año pasado y que él ha descrito como "la España de los balcones". "Queremos que Madrid vuelva a ser ese estandarte que indica un patriotismo abierto, plural... frente al golpe de estado que se dio en Cataluña el 1 de octubre y además con la celebración del 12 de octubre", ha expresado el portavoz.

Así, José Luis Martínez-Almeida ha remarcado que esta campaña es "absolutamente contraria a la Diada del 11 de septiembre, una diada que quería separar". Además, ha señalado que en 2019 no habrá en la capital "un gobierno que reciba a tres golpistas como hizo Manuela Carmena, que recibió a Puigdemont, Junqueras y Romeva". "Ni Puigdemont repetirá sus acciones, ni Carmena repetirá como alcaldesa", ha remachado.

Por todo ello, los 'populares' quieren "reivindicar esa historia de éxito que es España especialmente en los últimos 40 años desde la Constitución". Además, con esta campaña quieren enviar un mensaje "a todos los catalanes que están con el orden constitucional, que están con la ley y el Estado de Derecho". "Pueden contar con nosotros frente a esa equidistancia de Carmena y Colau (alcaldesa de Barcelona), frente a los que querían dar un golpe de estado", ha apostillado.

"En Madrid nos solidarizamos con aquellos que en incluso en ocasiones poniendo en riesgo su integridad física apuestan por una Cataluña dentro de España, una Cataluña que no se puede entender sin España y una España que no se puede entender sin Cataluña", ha indicado Almeida a las puertas de Génova.

"Aquí tenéis nuestra bandera, la que nos une a todos, la que nos integra a todos, colguémosla en los balcones y digámosles a los separatistas catalanes no, no y no. No volveréis a dar ese golpe de estado ni a enseñorearos de una sede como el Ayuntamiento de Madrid. Que se acomoden a la Constitución", ha concluido.