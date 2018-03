PP apoyará mociones sobre Lavapiés de PSOE y Cs porque “la unidad está por encima de determinadas cuestiones”

Publicado 22/03/2018 9:44:07 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid apoyará este jueves en el Pleno municipal las mociones de urgencia presentadas por Ciudadanos y PSOE sobre los disturbios en Lavapiés, ya que "pese a que pueda haber alguna discrepancia", los populares quieren demostrar que "la unidad está por encima en determinadas cuestiones".

Así lo ha trasladado el portavoz del Grupo, José Luis Martínez-Almeida, a los medios de comunicación antes del comienzo del Pleno en Cibeles. Allí ha recordado que su formación intentó un "acuerdo unánime entre los grupos para demostrar ese ejemplo de responsabilidad institucional que no ha tenido el equipo de Gobierno".

"No ha podido ser posible, pero el PP votará a favor de la propuesta de Ciudadanos, de todos sus puntos, y del PSOE, pese a que puede haber alguna discrepancia. La unidad está por encima de determinadas cuestiones que han de ser puntuales", ha explicado a continuación.

Martínez-Almeida ha sido tajante al ser preguntado por la moción de urgencia sobre estos sucesos que presentará Ahora Madrid. No la apoyarán, ha indicado, porque hacerlo sería "ser cómplice" de los disturbios. "No vamos a colaborar ahí. Tiene (Ahora Madrid) que asumir errores graves en su gestión, y la alcaldesa no tiene que esconderse, sino dar la cara", ha remachado.

Por ello, Almeida ha señalado que no apoyarán esta moción ya que sería "contribuir a blanquear su imagen". "Si quieren que votemos a favor, han de incluir el cese de Barbero, porque habría un propósito de enmienda", ha explicado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Consistorio madrileño, Purificación Causapié, ha asegurado que "no ha habido acuerdo" entre los grupos a la hora de crear una moción de urgencia común sobre disturbios de Lavapiés.

"Creo que hay elementos en todas las iniciativas que pueden ser apoyados; en algunos casos se pide la dimisión, pero en otros pedimos que se pongan en marcha medidas ya planteadas como la mesa de vivienda o la tarjeta de vecindad", ha apuntado.

La portavoz de Cs, Begoña Villacís, ha criticado que la oposición "sacará adelante" la dimisión del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, pero que no dimitirá porque "solo le gusta la democracia cuando piensan como ellos".

Villacís ha preguntado al PSOE si apoyarán la comisión de investigación que propone la formación naranja o si seguirá "sustentando" al equipo de Gobierno.