PP asegura que las 'participadarias' de Carmena serán su "dedo", con el que decidirá "tú sí, tú no"

Publicado 12/09/2018 13:42:00 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que las 'participadarias' anunciadas por la alcaldesa, Manuela Carmena, serán en realidad su "dedo" con el que decidirá "tú sí, tú no, tú sí, tú no".

Así se ha expresado Almeida sobre la plataforma que dibujó el pasado lunes la regidora madrileña para presentarse a la reelección en municipales de 2019 y que hoy ha indicado que habrá 'participadarias', un "tongo" en palabras del portavoz popular.

"Como no va a haber primarias, porque no las va a haber, se inventa un nuevo término, 'participadarias'. Lo que va a haber es el dedo de Manuela Carmena, que va a decir 'tú sí, tú no, tú sí, tú no'", ha reprochado José Luis Martínez-Almeida.

En opinión de Almeida, Carmena "sólo entiende la participación desde la adhesión inquebrantable a lo que ella pretende, a lo que ella quiere y a sus deseos".