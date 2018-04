PP y Ciudadanos sacan adelante juntos una reforma exprés de la actual Ley del Suelo de la Comunidad

Publicado 19/04/2018 13:40:51 CET

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP y Ciudadanos han sacado adelante este jueves en el Pleno de la Asamblea una reforma exprés de la actual Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid que permite conceder licencias de ocupación de viviendas sin que estén completamente terminados los servicios de la zona, lo que contempla servicios básicos como calles, aceras, alumbrado o alcantarillado.

En tramitación directa y lectura única y pese a la oposición de PSOE y Podemos, 'populares' y 'naranjas' han votado a favor de esta modificación puntual, pese a que en ya existe una ponencia en la Asamblea para articular una nueva normativa en la región.

En el debate parlamentario, el diputado de Ciudadanos Enrique Veloso ha defendido que la actual regulación es "confusa e incompleta" y está afectando a miles de madrileños de la región. Para Cs, esta modificación permitirá evitar situaciones de incertidumbre por vacíos legales y creen que oponerse a ella iría "en contra de los ciudadanos, de la seguridad jurídica del urbanismo y del sentido mismo de éste, que es hacer ciudad".

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Laura Díaz ha criticado la "forma totalmente descontrolada" de urbanismo que quieren hacer desde Ciudadanos y PP así como que pretendan "enfangar el territorio con una modificación a cualquier manera" de la ley actual. Y es que, la diputada ha recordado que existen sentencias judiciales que se muestran en contra y cree que este cambio lleva a que sean "los tribunales los que tengan que diseñar las ciudades".

Desde el PSOE, el diputado Rafael Gómez Montoya se ha posicionado en la misma línea y ha afeado al PP que sus normativas "tengan tantos vicios ocultos" que tenga la Justicia luego que ordenarlas. Esta propuesta no arregla y, según el diputado, lo saben también los propietarios porque no aporta "seguridad jurídica alguna" ya que no garantiza que haya sentencias en el sentido contrario.

Además, tanto Podemos como PSOE han coincido en mostrarse en contra de que esta iniciativa haya sido aprobado en tramitación directa y en lectura única, lo que no les ha permitido presentar enmiendas. "Sin debate no podemos ir más lejos. Así no se construyen puentes", ha afeado Gómez Montoya.

Por último, el diputado del PP Luis del Olmo ha defendido la modificación la normativa así como el texto que se está preparando en la ponencia. "Este es el tema esencial que tenemos que resolver, miles de familias han depositado sus ahorros para obtener una vivienda. Los tribunales han manifestado una opinión sobre respecto a determinas licencias que no se va a entrar porque hay cosa juzgada pero el problema existe", ha dicho.