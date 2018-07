PP y Cs apoyarán mutuamente sus rebajas fiscales en la Asamblea

Publicado 03/07/2018 14:13:20 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos se apoyarán mutuamente en sus respectivas rebajas fiscales este jueves en la Asamblea de Madrid, según han adelantado este martes los portavoces de ambos grupos, Enrique Ossorio e Ignacio Aguado, respectivamente.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Aguado ha detallado que el jueves llevarán una nueva rebaja de impuestos consistentes en poner en marcha una deducción fiscal para las familias de 0 a 3 años escolarizados; una rebaja del tramo autonómico del Impuesto de la Renta, medio punto el primer tramo autonómico para situarlo en el 9 por ciento; y eliminar el pago del impuesto de donaciones entre padres e hijos y también entre hermanos, con un máximo de 500.000 euros.

"Espero que contemos con el apoyo del PP y la abstención de la izquierda. La mejor política fiscal es tener más dinero a disposición de los madrileños. Una vez que se agote esta legislatura en la Comunidad se habrán producido dos rebajas de impuestos para que lleguen menos ahogados a final de mes", ha añadido.

Ignacio Aguado ha afirmado, igualmente, que apoyarán el texto sobre impuestos del PP, que va en la misma línea. "Todo lo que sea aliviar la presión fiscal de los madrileños estaremos dispuestos a ello. Todo lo que signifique nuevos impuestos y más esfuerzo nos tendrán en contra. Espero llegar a un acuerdo con el texto del PP y el jueves sea el primer paso para que la rebaja fiscal vea la luz", ha insistido.

Así, el dirigente regional de Ciudadanos se ha comprometido a trabajar para que la fusión de ambas leyes sea posible. "Garrido hace un año se negaba a la rebaja en la Renta y por fin ahora sí", ha apostillado.

OSSORIO: "VAMOS A APOYAR LAS MEDIDAS DE CS"

Por su parte, Enrique Ossorio ha anunciado que apoyarán la ley de Ciudadanos sobre la rebaja de impuestos porque es "una copia exacta a la del PP". "Lo razonable es que sigan una tramitación similar para que los ciudadanos puedan beneficiarse de esas medidas, que están copiadas de las nuestras que tienen mayor impacto", ha añadido.

Para el portavoz parlamentario del PP, con ello cumplen el programa electoral de 2015. "Son buenas medidas las bajadas de impuestos inciden en el empleo. Buena prueba de que el empleo va bien es que mis compañeros parlamentarios no hablan de ello. Pero tenía que ir mejor porque no vamos a parar hasta que no haya paro", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que en junio en Madrid bajó el paro en 9.713 personas, 28.700 en términos interanuales, un 7,6 menos en los últimos 12 meses. "En Madrid capital, sin embargo, la política de Podemos intervencionista no da seguridad jurídica, el llamado efecto Carmena. Así, si en el conjunto de la región bajo el paro en 7,6 menos en el último año, en la capital solo un 7,1 por ciento. En Madrid baja 8 décimas menos el paro que en el resto de los municipios de la región", ha puntualizado.

El diputado del PP también ha considerado "positivos" los datos de afiliación a la Seguridad Social, con 119.000 en el último año, "la cifra más alta de afiliados de la historia de la región".