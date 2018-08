PP define la APR de centro como "la ratonera de Carmena" que convertirá la zona en un "parque de atracciones turístico"

Publicado 30/08/2018 14:22:46 CET

Almeida propone un modelo de "alternativas e incentivo" y abrir Gran Vía

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha definido este martes al centro de Madrid como "la ratonera de la alcaldesa, Manuela Carmena", por las obras de Gran Vía y la próxima entrada en vigor del gran Área de Prioridad Residencial de Centro, Madrid Central, que van a convertir la zona en un "parque de atracciones turístico".

Así lo ha expresado a los medios antes de un paseo por Gran Vía. "Madrid va a ser una ratonera, va a ser la ratonera de Manuela Carmena", ha expresado el portavoz. En este sentido ha afirmado que la Gran Vía está "completamente colapsada" por la obras de remodelación que se están realizando.

"Lo que tarda un taxi en atravesar la Gran Vía desde Cibeles a Plaza España son 30 minutos y esto no va a mejorar cuando finalicen las obras, sino que va a empeorar", ha ejemplificado.

Igualmente, ha tildado este proyecto de "una de las grandes mentiras de Manuela Carmena, en cuanto a que su finalidad refleja perfectamente la situación de este Gobierno, por no hablar de Plaza España, ya que han dicho que no van a hacer lo que votaron los madrileños, es la gran mentira de la participación".

"Al final lo que se está produciendo es que se está ahuyentando a los madrileños del centro de Madrid, ellos querían evitar que el centro se convirtiera en un parque de atracciones turístico, que al final es en lo que se va a convertir", ha afirmado.

Asimismo ha manifestado que el eje entre Plaza España y Cibeles "no está a la altura de lo que quieren los madrileños". "El Gobierno de Manuela Carmena debería reflexionar, recapacitar y explicarle a todos los madrileños cuál es su modelo de ciudad y de movilidad", ha añadido.

Además, ha señalado que la vuelta de vacaciones de los madrileños y los autobuses escolares van a provocar el "colapso" de los aledaños de Madrid Central. "El colapso va a ser absoluto y brutal en toda esa almendra y no hay alternativas", ha expresado. También se ha preguntado que "¿cuáles son las alternativas de transporte público que ha dado Manuela Carmena?, en materia de estacionamiento disuasorio ninguna".

En este sentido, ha afirmado que los empresarios de la zona le han transmitido su "absoluto descontento con las obras y la califican de innecesaria". Del mismo modo, ha insistido en que "se le está diciendo a los madrileños que no vengan al centro de Madrid, porque son complicaciones, no te asegura venir en vehículo y aparcar en un parking y no te asegura frecuencia de transporte público".

Por su parte, un miembro de la asociación de empresarios de Montera y aledaños ha manifestado que las ventas han bajado entre un 35 y un 45 por ciento en lo que va de año por las obras y que tienen problemas para abastecerse.

PP PROPONE UN MODELO DE "ALTERNATIVAS E INCENTIVO" Y ABRIR GRAN VÍA

Respecto a Madrid Central, Almeida ha propuesto "un modelo de alternativas e incentivos frente al modelo de restricción". "Un modelo en que tocar el centro de Madrid sea tocar la ciudad", ha expresado. Igualmente, ha acusado a Carmena de hacer esta obra por "intereses electoralistas".

En este sentido, ha afirmado que cuando "el PP gobierne en mayo de 2019" lo que hará será permitir que se circule por determinados ejes de la APR como Gran vía, San Bernardo y Hortaleza. "Sin perjuicio de estudiar la configuración de ese área y adoptar medidas adicionales", ha explicado.

"Aunque no se pueda aparcar en superficie, garantizar la movilidad a los madrileños que quieran venir a recoger a un familiar, un amigo o tengan la necesidad de acudir a un centro de salud", ha afirmado.

Del mismo modo, ha expresado que si gobiernan llevarán a cabo un plan de circulación en el centro que "no perjudique" a los parkings del centro de Madrid.