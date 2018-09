El PP exige que una unidad específica de la Policía Municipal "combata la venta ambulante ilegal" en Madrid

Actualizado 07/09/2018 12:44:02 CET

"No nos dirigimos contra los manteros, sí contra las mafias que los dominan y los mandan a la calle a vender mercancía ilegal", asegura Almeida

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid presentará en el próximo Pleno una propuesta para que la Policía Municipal cuente con una unidad específica destinada a "combatir la venta ambulante ilegal" en la capital así como la realización de una propuesta social para que "lleguen los recursos a estas personas en situación desgraciada, y una propuesta de lucha contra las mafias".

"El PP exige que se cree una unidad de Policía específicamente dirigida a combatir la venta ambulante ilegal en Madrid, para proteger a comerciantes, trabajadores y los intereses de quienes se ajustan a la ley y pagan sus impuestos", ha explicado el portavoz del Grupo, José Luis Martínez-Almeida, durante su visita a varios comercios de la zona centro.

Tal y como ha expuesto Almeida a los medios de comunicación desde la Puerta del Sol, "el Ayuntamiento tiene que hacer plan para asistir con los recursos necesarios a todas estas personas que están en una situación desgraciada". "Ahora lo único que hace (la alcaldesa, Manuela) Carmena es favorecer a las mafias", ha apuntado a continuación.

Acompañado por ediles del Grupo como Íñigo Henríquez de Luna, Paloma García Romero y Beatriz Elorriaga, Almeida ha puesto el acento en que la venta de mercancía ilegal en las calles "sí" deja perjudicados. "Al final no son como quiere hacer creer el Ayuntamiento las grandes multinacionales, sino pequeños comerciantes, trabajadores, aquellos que se levantan a tratar de abrir su negocio, y competir en desigualdad de condiciones porque mientras uno vende camisetas por 80 euros en la tienda pagando impuestos, otros venden en su puerta las mismas camisetas a 20 euros", ha explicado.

Sobre esta venta ilegal, el portavoz de los populares en Cibeles ha asegurado que "al final se produce en todo el centro, Sol, Gran Vía, Preciados, Carmen", y que "se están enseñoreando de las aceras de Madrid, y ya no sólo de las aceras, ya un grupo de manteros avanzaba por las calzadas de Gran Vía".

Por otra parte, José Luis Martínez-Almeida ha puesto el acento en las "mafias" que hay "detrás de cada mantero" y que les hace traficar con productos ilegales.

Sobre los cometidos de esta nueva unidad, el PP considera que es "muy sencillo" ya que tendría que "cumplir con las ordenanzas municipales, que prohíben la venta ilegal en las calles de Madrid y requisar productos falsificados a las mafias que dominan a los manteros".

"Nosotros no nos dirigimos contra los manteros, sí contra las mafias que los dominan y los mandan a la calle a vender mercancía ilegal. Con carácter general no pueden hacerlo porque las intervenciones en materia de venta ilegal han caído más de un 70 por ciento", ha expuesto.

Para los populares, esta caída responde a que el equipo de Gobierno "ha dado instrucción de que no se persiga a manteros". "Si no, no se explica de otra manera", ha remachado.

"SI ANTES HABÍA 100, AHORA HAY 300"

Almeida ha mantenido una conversación con José Fernando, de MadridSouvenir.com, con diversos comercios por las calles Arenal, Preciados y Gran Vía, quien ha asegurado que "si antes había 100 (manteros), ahora hay 300".

"No puede ser que alguien venda tu mismo producto en la misma puerta. No puede ser que llames a la Policía y que no vengan... entiendo el problema social que tenemos todos, pero para mí es un drama mantener a mis compañeros trabajadores. Nos es cada vez más difícil", ha expresado a continuación.

José Fernando ha asegurado que "la ley está para todos". "Yo cumplo las normas y pago los impuestos, y esta administración tendrá que hacer algo contra los hechos delictivos que no hacen eso", ha reprochado, para añadir a continuación que hay "barra libre (con manteros) para hacer lo que sea".

"NO SUPONEN UN PROBLEMA"

Por su parte, fuentes municipales han indicado a Europa Press que "el número de personas que ejercen esta actividad irregular ronda las 200" en la capital y "no suponen un problema de primera magnitud" para la ciudad.

Se acaba de lanzar una instrucción a la Policía para "actuar ante estas situaciones para dar cumplimiento de la ordenanza como no puede ser de otra forma, y a la vez proteger al viandante y a los propios policías".

Además de actuar, el equipo de Gobierno señala su "preocupación por un colectivo vulnerable con la Tarjeta de Vecindad. "Esperamos les ayude a tener acceso a derechos fundamentales", han apostillado.