PP pide a Carmena dejar sus vacaciones ante el cierre del Polideportivo Fuente del Berro y PSOE ve "irresponsabilidad"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido a la alcaldesa, Manuela Carmena, que deje sus vacaciones y dé la cara ante los trabajadores del Polideportivo Fuente del Berro.

Almedia se ha manifestado en este sentido en una visita al Centro Deportivo Municipal Fuente del Berro, del distrito de Salamanca, para "denunciar la situación de abandono en que el Ayuntamiento tiene las instalaciones deportivas en general y en particular esta", que cerró la semana pasada y cuyos trabajadores llevan cuatro meses sin cobrar por parte de la concesionaria, la empresa Fuente de Berro S.L.

Tras lamentar no haber tenido "ninguna noticia" de la alcaldesa "en más de un mes, salvo el Día de la Paloma", Almeida se ha preguntado dónde está Carmana mientras la plantilla de este centro, integrada por entre 30 y 35 personas en temporada alta, "ven sus puestos de trabajo peligrar".

"¿Dónde se econde Manuela Carmena de la realidad diaria, de los problemas que tenemos los madrileños?", ha insistido, al tiempo que ha censurado que la alcaldesa y concejala de Deportes sea "incapaz de ponerse al habla con estos 30 trabajadores, decirles la solución que les va a dar, que va a adoptar, para mantener sus puestos de trabajo".

Almeida ha asegurado que esta situación "viene del sectarismo de este Gobierno, que solo cree en la gestión municipal y no en la gestión indirecta".

"Este polideportivo abrió el 2 de enero de 2009 y no ha registrado ninguna incidencia grave, es de los mejor puntuados en las encuestas de satisfaccon por parte de los usuarios", ha apuntado Almeida, quien ha lamentado que ahora tenga que cerrar "porque el equipo de gobierno decidió aplicar una política tarifaria que hacía inviable el mantenimiento de este centro deportivo".

"Lo mínimo que se le puede decir a la concejala de Deportes, Manuela Carmena, es que deje ya sus vacaciones, que aparezca por la ciudad de Madrid, que se ocupe de los prbelmas de los madrileños", ha recalcado, para instar a Carmena a "dar la cara" y "pisar la calle".

Almeida ha explicado que se trata de una situación que se arrastra desde el mes de mayo y que la única interlocución que ha habido con el Ayuntamiento ha sido a través del concejal de distrito, que había indicado que se estaban estudiando las alternativas.

Este mismo día el Ayuntamiento de Madrid ha tomado la decisión de resolver el contrato con la empresa que gestiona el Centro Deportivo Municipal Fuente del Berro e iniciar con carácter de urgencia una nueva licitación, con la subrogación de la plantilla, según ha informado en un comunicado.

EL PSOE ACUSA DE IRRESPONSABILIDAD AL AYUNTAMIENTO

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista en materia de Cultura y Deportes, Mar Espinar, quien también ha visitado el polideportivo este lunes, ha afirmado que esta situación "es una irresponsabilidad del Ayuntamiento de Madrid".

"Es una instalación que nosotros pretendemos recuperar, no te puedes desentender por mucho que tú no la estés gestionando porque pretendes gestionarla, y aunque no tú la estés gestionando está dando un servuicio público y tú eres una institución pública", ha aseverado.

Por otro lado, ha respondido a las críticas del portavoz del Grupo Popular a la política tarifaria del Ayuntamiento asegurando que "lo que es inviable es vender el servicio público a empresas privadas".

"Entiendo que ha venido hoy para ver de primera mano lo que es el fracaso de la gestión del PP", ha zanjado.

Según el director del centro, Antonio Jesús Medina, los trabajadores llevan desde mayo sin cobrar porque "la empresa no puede hacer frente a ello", por lo que se encuentran "a la espera de que el Ayuntamiento tome algún tipo de medida para revertir la situación".

El cierre del centro lo decidió él mismo la semana pasada al no poder garantizar que las actividades deportivas se desarrollaran con seguridad para los 1.500 usuarios, "debido a la falta de personal y a los problemas de mantenimiento".

Asimismo, ha indicado que la empresa solicitó en enero el reestablecimiento del equilibrio económico, pero no ha recibido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento.