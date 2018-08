PP propondrá al Pleno condenar la cesión de Rommy Arce de un local para un acto en defensa del Gobierno de Nicaragua

Publicado 23/07/2018 14:30:56 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Madrid llevará al Pleno de este martes una iniciativa para condenar la cesión por parte de la concejala Rommy Arce de un espacio municipal en el centro cultural de Arganzuela para celebrar "un acto de apoyo al Gobierno represor de Nicaragua".

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Grupo Popular, José Luis Martínez Almeida, se trata de una "moción de urgencia condenando la cesión del local por parte de Rommy Arce --siempre Rommy Arce-- para la defensa del Gobierno sandinista que está haciendo una brutal represión de los Derechos Humanos en Nicaragua, que lleva ya más de 300 muertos a cargo de ese Gobierno sandinista".

Tras criticar que, a pesar de eso, para Arce "no hay obstáculo alguno" para ceder un local, ha señalado que "no es ni la primera, no es ni la segunda, no es ni la tercera" antes de preguntar a qué espera la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para cesar a la concejal.

"Manuela Carmena es cómplice de Rommy Arce, tolera y ampara todas estas conductas", ha afirmado, para denunciar que "Manuela Carmena se suma al apoyo a un Gobierno que lleva 300 muertos en estos momentos, porque si no hubiera prohibido la cesión de ese local".

"Manuela Carmena cuelga la pancarta de 'welcome refugees' y va a Nueva York a hablar de Derechos Humanos y le da igual, sin embargo, que en Madrid se apoye a un gobierno que está violando sistemáticamente los Derechos Humanos y que lleva cientos de muertos a sus espaldas", ha agregado.

Por otro lado, Almeida ha acusado a Carmena de querer modificar el reglamento de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) "para permitir que todos aquellos que estén ocupando ilegalmente viviendas puedan acceder a viviendas de la EMVS", con lo que, a su juicio, "está castigando a aquellos que cumplen la ley y premiando a aquellos que violan y se saltan sistemáticamente las normas".

"Está permitiendo, por tanto, que aquellos que son okupas puedan acceder en mejores condiciones que los que cumplen a viviendas de la EMVS", ha agregado al anunciar una pregunta en el Pleno a este respecto, al tiempo que ha criticado la "predilección" del Gobierno municipal por los okupas.

Por otro lado, ha afeado a Carmena que se negara a comparecer ante el Pleno para rendir cuentas de su gestión, "alegando que era un fraude al reglamento", y ahora vaya a comparecer a petición propia, después de que se lo haya solicitado el PP, por lo que ha asegurado que la alcaldesa "dice una cosa y hace exactamente lo contrario".

El PP también presentará una proposición de reducción inmediata de impuestos en la ciudad de Madrid, y Almeida ha asegurado que los madrileños tiene que saber que aunque no se apruebe en el Pleno, "a partir de 2019 con el Partido Popular en el Gobierno de la ciudad de Madrid, pagarán menos impuestos".