El PP retira el proyecto de Ley de Universidades del Pleno del jueves

Publicado 03/07/2018 12:21:50 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha retirado esta mañana el proyecto de Ley de Universidades elaborado por el Gobierno regional del Pleno del jueves, una decisión que ha adelantado en rueda de prensa el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, que ha criticado esta "retirada improvisada e inesesperada".

"El Gobierno a menos de 48 horas ha decidido retirar una ley trabajada durante dos años. Ha sido una improvisación porque la podía haber retirado hace un mes y no haberla incluido en el orden del día", ha añadido.

Aguado ha señalado que aunque el proyecto de ley fuera "muy mejorable e intervencionista", la retirada supondrá no someter esta cuestión a debate y no hablar de las enmiendas presentadas por su grupo, como un sistema antiplagio, consejos de transparencia para proteger a los profesores y estudiantes que denuncien casos de corrupción, criterios de financiación por resultados y medidas a favor de la transparencia y buen gobierno.

"Sin nada lo remedia será una legislatura perdida sin reformar la Universidad, que se ha llevado por delante a Cristina Cifuentes. El motivo era una trama universitaria pero ningún partido quiere hablar de universidad. Han vetado un Pleno monográfico para hablar de universidades. Una decepción que no podamos hablar de universidades. Seguiremos trabajando para que en el futuro de una vez por todas haya un marco regulatorio para la transparencia y el buen gobierno", ha añadido.

El líder regional de Cs ha señalado que el PP "no ha dado explicación" en la Junta de Portavoces de la retirada del proyecto ante la "sorpresa" del resto de los partidos. "No sé que hay detrás. Nosotros no estábamos convencidos con esta ley, pero queríamos hablar de esta ley y buscar consensos", ha finalizado.