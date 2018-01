PP valoró BiciMad en 52 millones pero firmó un contrato "infumable" por 21 y con más prestaciones, avanza Sabanés

Actualizado 30/01/2018 12:08:49 CET

El contrato firmado por el PP estaba llamado "al fracaso" "a no ser que hubiera acuerdos por detrás", desliza la delegada

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -



El contrato firmado por el PP estaba llamado "al fracaso" "a no ser que hubiera acuerdos por detrás", desliza la delegada

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por el Partido Popular valoró en 2009 la puesta en marcha de un sistema de bicicleta pública con dos informes, firmados por una misma empresa, por un monto de 52 millones de euros aunque finalmente adjudicó un contrato "infame", "infumable" por no decir "irresponsable" pero por "21 millones de euros y con más prestaciones".

"Firmaron algo enormemente lesivo para este Ayuntamiento", ha denunciado públicamente la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en el Pleno de Cibeles, después de ser requerida por el PP por los informes que avalen la gestión del contrato de BiciMad por 10,5 millones de euros por parte de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

Tras la interposición de una querella contra ella por el PP por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación en la compra, la delegada se ha "dedicado a revisar expedientes" y ha dado con el hecho de que en 2009 el Ayuntamiento, gobernado entonces por los populares, "se gastó 150.000 euros en dos informes a la misma empresa para analizar y estudiar la instalación de un sistema de bici pública en Madrid, cuyas conclusiones decían que tenía un valor de 50 millones". Los dos informes "aconsejaban la gestión pública por la EMT".

Incluso "se llegó a licitar el contrato pero, por la crisis y hecha la propuesta de adjudicación del servicio, desistieron" en el PP por esos 50 millones de euros. Con una nueva intentona olímpica como telón de fondo, el Ejecutivo municipal del PP se replanteó el sistema público de bicicleta, servicio que sacaron a través de un contrato integral "por la mitad del valor y con más prestaciones", ha dicho.

El contrato firmado por el PP, con esas condiciones, estaba llamado "al fracaso" "a no ser que hubiera acuerdos por detrás", ha deslizado. Sabanés ha exigido "responsabilidad, por ser suaves", a los populares. La delegada ha explicado que la intencionalidad del Gobierno municipal siempre ha sido la de "reflotar un servicio vital para Madrid y que estaba al borde de la desaparición".

La concejala de Ahora Madrid ha afeado a la bancada del PP que reclamasen al Gobierno municipal "no sólo que se resolviera el contrato con Bonopark sino que se ampliara cuando sabían que estaba limitado" y que no se podía hacer. El firmado por el PP era un "sistema caro, inabordable por Bonopark, no funcionaba, tenía bases de datos en peligro, hubo cobros indebidos, vandalismo...".

PRIMER PASO "PARA ACTIVAR LA QUIEBRA DE BICIMAD"

También ha lanzado a los populares que cerraran el expediente de ampliación "con un gobierno en funciones" y que esto no fue más que "el primer elemento para activar la quiebra del servicio". "Habrá que ver con qué soporte legal se hizo esa ampliación", ha subrayado desde el Palacio de Cibeles.

La concejala ha puesto sobre el estrado la opción de "dejar caer el servicio y contratar uno nuevo" pero entonces el PP acusaría a Ahora Madrid de "cargarse Bicimad". Optaron, sin embargo, por "mantener un servicio vital para la ciudad sin interrupción", ha añadido.

INVESTIGAR LA "HIPOTECA" DE LAS PATENTES

Inés Sabanés también ha sacado a relucir en el Pleno la cuestión de las patentes dado que en el contrato firmado por el PP con Bonopark reservaba a esta empresa "todo el sistema de patentes, tecnología e imagen de marca, lo que condiciona cualquier futuro". "Están cautivas las patentes, no queda otra más que negociar sobre ellas después de lo que ustedes (al PP) firmaron de forma graciosa", ha lamentado. Sí ha avanzado que esa hipoteca dejada a la ciudad "habrá que investigarla".

Desde el PP su portavoz, José Luis Martínez Almeida, que ha comenzado su intervención felicitado al Rey Felipe VI por su 50 aniversario, ha llevado a Cibeles las "fundadas sospechas de irregularidades" en la cesión del contrato por 10,5 millones a la EMT y mientras que su grupo no recibe la información de expedientes solicitada hasta en cinco ocasiones, la última el viernes. Tampoco ha olvidado "el documento falseado" firmado por el director financiero de la EMT "meses antes de que se creara ese cargo", unido a una "valoración sin membrete ni firma".

El socialista Ignacio Benito ha defendido la adquisición de BiciMad por la EMT para demostrar que se puede gestionar mejor un servicio desde lo público, sin cuestionar la 'remunicipalización', pero criticando "cuestiones bajo sospecha" por una "torpe actuación del equipo de Gobierno", por una "chapuza".

El concejal de Cs Bosco Labrado ha acusado al PSOE de ser responsables de la situación por "su amor ciego a Podemos o por temor a que les digan que no son de izquierdas".