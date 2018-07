El PSOE carga contra la "caza de brujas" de PP y Cs sobre la contratación municipal mediante "sospechas infundadas"

Publicado 29/06/2018 14:39:47 CET

La portavoz socialista en la comisión especial de Vigilancia de las Contrataciones, Érika Rodríguez, ha cargado contra la "caza de brujas" impulsada por PP y Cs en relación a la contratación municipal, materializada a través de "sospechas infundadas y titulares que no tienen raíz en faltas legales".

"Fuimos los primeros en pedir la convocatoria de esta comisión", ha recordado a PP y Cs después de ser atacada en la comisión por no haber pedido comparencias relativas a expedientes. El PSOE cree que hay órganos de control en el Ayuntamiento suficientes y lo que hay que hacer es fortalecerlos e introducir mejoras en la gestión.

Sobre las personas llamadas a comparecer --dos trabajadoras eventuales y un funcionario--, Érika Rodríguez ha lamentado que han sido convocadas por los restantes grupos de la oposición "sólo por filiaciones laborales antiguas, dado que ahora no incurren en ningún problema para realizar sus gestiones dentro del Ayuntamiento".

"Nos preocupa que no haya un objetivo claro de por qué se montaron estas sospechas por PP y Cs. No sabemos si se ataca la economía social, si el problema son las cooperativas o un determinado grupo. Sólo queda claro una caza de brujas porque no hay problemas legales de contratación", ha remarcado.