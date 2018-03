PSOE denuncia los 622.000 € pagados por el alquiler de una grúa de 70 metros para bomberos que estuvo 2 años sin uso

Publicado 13/03/2018 11:17:08 CET

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista de Salud, Seguridad y Emergencias, Ramón Silva, ha denunciado este martes en la comisión del ramo que el Ayuntamiento haya pagado 622.000 euros, a razón de casi 26.000 euros al mes, por el alquiler de un brazo articulado de 70 metros a disposición del Cuerpo de Bomberos en los dos años que estuvo sin uso.

Silva ha explicado que fue en 2014 cuando el área de Seguridad, con el PP al frente, licitó el contrato de arrendamiento de vehículos, que incluía este brazo por 3,7 millones en doce años. Tras construirlo, la entrega se produjo en diciembre de 2015 pero "hasta enero de 2018 no estuvo operativo, es decir, fueron 24 meses en los que se pagaron 622.000 euros por un vehículo que no estaba operativo".

Silva ha indicado que no lo estuvo "por falta de formación del personal". En este punto, y tirando de sentido del humor, el concejal ha contado que le trasladaron que en el CIFSE se ofreció formación por un especialista que los bomberos no tienen claro si hablaba en inglés o en alemán. "Parece que no recibieron la formación adecuada" y además no ha llegado a todo el personal.

El director general de Emergencias y Protección Civil, José Ignacio Becerril, ha defendido la necesidad de este brazo por las características urbanísticas de Madrid. También ha destacado que el brazo articulado está operativo.