PSOE-M impulsa una mesa de trabajo sobre la transformación de la A5 en vía urbana para buscar un "plan integral"

Publicado 09/07/2018 13:20:26 CET

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, ha hecho un llamamiento a constituir una mesa de trabajo sobre el proyecto de transformación en vía urbana de la A5 del Ayuntamiento de Madrid, en la que estén representados todos los ayuntamientos afectados, los vecinos, la Comunidad y el Ministerio de Fomento, con el objetivo de buscar un "plan integral".

Franco se ha manifestado en este sentido en la rueda de prensa que ha ofrecido este lunes después de reunirse, en la sede del PSOE de Madrid, con alcaldes y portavoces municipales socialistas para abordar esta cuestión, que afecta a más de 700.000 personas, según ha indicado, pero, a su juicio, atañe a toda la región.

El líder de los socialistas madrileños ha apostado por una "movilidad justa, que perjudique a la menor cantidad de vecinos posible y que ponga solución a los problemas, entre otros, del transporte y de la contaminación medioambiental".

En este sentido, se ha hecho eco de la demanda de los vecinos del distrito de Latina de convertir la A5 a su paso por Madrid en vía urbana, pero ha abogado por que esto sea "compatible con los intereses y con la movilidad de todos los municipios afectados", principalmente del sur y el oeste.

"No podemos consentir planes que no contemplen una realidad posible", ha señalado, al tiempo que ha advertido de que no se puede aceptar la conversión en vía urbana sin que haya alternativa, ni "trasladar los atascos, la contaminación, los problemas".

Por lo tanto, Franco ha defendido que de esa mesa "tiene que salir una solución que contemple los menores costes posibles en términos de movilidad y de contaminación", lo que no significa "demorar soluciones", sino "buscar soluciones justas".

Así, ha abogado por "un plan integral que solucione los problemas que afectan al transporte, a la movilidad y por supuesto también al medio ambiente, porque esto redundará en una mejor salud pública de la comunidad de Madrid". En concreto, ha planteado aparcamientos disuasorios y refuerzo del transporte público, incluída la mejora de la red de Cercanías.

"Los socialistas pretendemos soluciones integrales, no soluciones parciales para salir del paso", ha agregado Franco, quien ha criticado que el Gobienro regional no cuenta con un "plan estratégico" que aborde el diseño del transporte, así como la distribución de las industrias.

A su juicio, "Madrid ofrece muchas posibilidades, pero necesita un Gobierno que tenga un plan, que no tenga pequeños planes que van sacando día a día de manera oportunista", ha aseverado, para recalcar que "este problema de la A5 deriva de esa falta de planificación del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

"Queremos saber qué modelo de Comunidad tiene el PP, nosotros lo tenemos y lo expondremos cuando nos toque hablar del próximo programa electoral", ha apostillado.

REUNIÓN CON ÁBALOS

Franco ha adelantado que el viernes habló por teléfono con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, con el que quedó en reunirse en los próximos días para hablar tanto de la mejora de la red de Cercanías como de carreteras.

Por otro lado, ha indicado que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha trasladado las "oportunas sugerencias" a la alcaldesa, Manuela Carmena, en la línea de buscar una "solución integral" que satisfaga la demanda de los vecinos del distrito de Latina de convertir en vía urbana la A5.