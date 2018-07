PSOE lamenta "la falta de diálogo y consenso" en la elaboración de la LEMES y ve "lógica" su retirada parlamentaria

Publicado 04/07/2018 13:51:51 CET

"La ley no hace ninguna propuesta para evitar irregularidades como las del máster de Cifuentes y otros títulos de dirigentes del PP", señalan

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha lamentado este miércoles "la falta de consenso, de diálogo y colaboración" con la comunidad educativa en la elaboración del proyecto de Ley del Espacio Madrileño de Educación Superior (LEMES) por parte del Gobierno regional, cuyo debate en el Parlamento ha sido retirado del orden del día del Pleno de este jueves.

"Era uno de los 'proyectos estrella' del Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, que empezó mal con el rechazo del tejido universitario, que nunca fue consultado, y la equivocación en el voto de la expresidenta Cristina Cifuentes, que hizo que decayera el texto del Ejecutivo", ha apuntado el portavoz socialista de Educación, Juan José Moreno Navarro.

El Gobierno reenvió a la Asamblea el mismo proyecto, sin considerar conveniente introducir modificaciones, "a pesar de la gravedad de la situación generada por las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes y otros dirigentes populares, las afirmaciones carentes de veracidad de la presidenta y el Ejecutivo y la inacción de la Consejería de Educación e Investigación, que no ha puesto en marcha los mecanismos disponibles para su investigación y control, ni ha defendido a las universidades públicas".

El proyecto de ley ya fue rechazado por los socialistas porque consideran que contiene ataques severos a la autonomía universitaria y un enorme intervencionismo, "preceptos contrarios a la actual Ley Orgánica de Universidades y que no aborda los problemas principales de la educación superior y de la investigación en la Comunidad de Madrid, ni recupera los derechos perdidos por estudiantes y profesores en los últimos años".

Para los socialistas, tampoco resuelve el problema de la financiación de las universidades. Por ello, este Grupo Parlamentario presentó una enmienda a la totalidad con devolución al Gobierno y 516 enmiendas parciales. Sin embargo, la falta de consensos, "que no se han buscado en ningún momento", ha supuesto que decaiga de nuevo antes de votarse en el Pleno.

"El anuncio por parte del presidente Garrido de que se pondrán en marcha medidas recogidas en la ley muestra de forma nítida que los contenidos de esta ley no son necesarios y que supone imponer modelos y poner en peligro la estabilidad legal necesaria en una institución tan relevante para el futuro de la región como es la Universidad y que nuestros recelos han sido escuchados", ha afirmado Moreno Navarro.

Por su parte, Olga Salido, secretaria de universidades del PSOE-M, ha indicado que "si el Gobierno pretende mejorar algo la difícil situación de las universidades madrileñas, no se entiende que espere al final de la legislatura cuando durante estos tres años la política del PP ha seguido siendo de desconfianza hacia su labor que se ha manifestado en recortes presupuestarios (aún no está presupuestada la subida salarial de 2018, cuando llevamos medio año), los anuncios de pequeñas bajadas de tasas que todavía no alcanzan ni de lejos las subidas producidas en 2011 (todavía son casi un 40% mayores) mientras el plan de I+D+i regional tiene una gestión lenta y descuidada y su aportación al tejido industrial y universitario madrileño es poco menos que testimonial".

De este modo, los socialistas celebran que se abra un nuevo período para poder generar los acuerdos necesarios para elaborar una Ley que regule el Espacio de Educación Superior "de acuerdo con los principios de excelencia y equidad y que sea verdaderamente útil para su impulso".