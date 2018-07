PSOE Pinto registra la moción de reprobación a la edil del PP que justificó la prostitución para feos y discapacitados

Publicado 18/07/2018 16:47:50 CET

El Grupo municipal Socialista de Pinto ha registrado la moción en la que pedirá la reprobación de la concejala del PP Rosa Ganso por sus declaraciones en el Pleno del pasado 31 de mayo donde justificaba la prostitución para "feos" y personas con discapacidad.

El PSOE pide en la moción la reprobación de la 'popular', así como "lamentar y condenar las declaraciones", que se produjeron en el debate de una propuesta socialista para elaborar una ordenanza contra la prostitución y la trata de personas.

En aquel momento, según recoge textualmente la moción del PSOE, la concejala del PP sostuvo: "Vale que uno de cada tres hombres sean puteros, pero ¿usted sabe la situación familiar de esos puteros?. Hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio. Hay personas en la vida que son nacidos feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios, claro que sí, es que en la sociedad no somos todos rubios, ni guapos, ni bonitos..."

DISCULPAS

El posterior revuelo mediático la forzó a pedir disculpas, pero la edil defendió que sus declaraciones apelaban al derecho de las personas a decidir.

Los socialistas han considerado que la "repercusión negativa de las declaraciones ha dado la vuelta a España a través de los medios de comunicación abriendo noticiarios, y el municipio de Pinto era objetivo de la mayoría de los debates televisivos".