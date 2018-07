PSOE se ve ganador en las elecciones municipales de 2019 y niega desencuentros en la formación: "No estamos divididos"

Publicado 22/07/2018 11:25:41 CET

Defiende la "influencia importante" de los socialistas en el Gobierno aun "estando fuera"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ve al PSOE como la formación ganadora en los comicios municipales de 2019 y ha negado desencuentros entre los nueve ediles que componen el Grupo. "No estamos divididos", ha remarcado.

Así se ha expresado Causapié en una entrevista a Europa Press, en la que ha asegurado que tienen "muchas posibilidades en este escenario" para llegar a la Alcaldía de la capital. "Vamos a ir a ganar las elecciones; el escenario que tenemos ahora es bueno para el PSOE, que ha trabajado mucho y eso lo acerca más a un sector de votantes que nos abandonaron en las últimas elecciones", ha apuntado.

Sobre el "debate interno" que hubo en el partido sobre si aprobar o no los presupuestos de 2018, asegura que este se quedó "ahí" y no fue a más. "Este debate se ha quedado ahí; es un debate muy rico e importante. Somos un partido que debatimos, pero no estamos divididos, estamos debatiendo qué es lo mejor para Madrid, ni siquiera para el PSOE", ha remarcado Causapié sobre la postura de los socialistas para con los presupuestos municipales.

Sin embargo, Purificación Causapié sí ha reconocido "cierta frustración" en el PSOE al reconocer que "hay cosas en las que hay que empujar mucho para que salgan adelante" y que "lo más importante es valorar qué es mejor para la ciudad de Madrid".

Diversas han sido las ocasiones en las que se ha especulado con la entrada del PSOE en el Gobierno de la ciudad de Madrid. Causapié, en este sentido, ha asegurado que no se ha planteado el debate sobre la conveniencia de haber permanecido fuera del Gobierno y la posibilidad de hacerlo en un futuro si se repite el mismo contexto.

"Ese debate no se ha planteado como un debate en este momento; se hará en su momento, depende el escenario, entendiendo que a lo que vamos a ir es a ganar las elecciones", ha apuntado.

En lo que concierne a una posible futura entrada en el Gobierno, en caso de que Ahora Madrid volviera a necesitar sus apoyos para gobernar, Causapié ha precisado que será "una decisión que tomará el PSOE" y que "no debería tomar nadie de forma individual". "Son acuerdos que tienen que ver con la posición federal por la repercusión de Madrid a nivel nacional; es una decisión muy importante", ha aseverado.

"Yo personalmente creo que la opción que ha de mantener el PSOE es estar en acuerdos de la izquierda para hacer gobernable la ciudad de Madrid", ha expresado.

Por otra parte, Purificación Causapié ha defendido una "influencia importante" del PSOE "en las decisiones de este Gobierno incluso estando fuera del Gobierno". "Este hecho es importante valorarlo en un escenario donde no hay mayorías absolutas. Eso lo reconoce el Grupo", ha dicho.

NO HA DECIDIDO SI SE PRESENTARÁ A CANDIDATA

Será "previsiblemente" en otoño, en el último trimestre, cuando la actual portavoz socialista se plantee presentarse al proceso de primarias para elegir candidato socialista a la Alcaldía en 2019.

"Supongo que el PSOE, así debe ser, convocará primarias, y quien considere oportuno se presentará... Yo aún no he tomado una decisión, creo que es muy pronto, y no me gusta hablar de esto porque nos sitúa en un contexto en el que no queremos estar", ha aseverado.

"MEJOR UN ALCALDE DEL PSOE"

Requerida sobre su opinión acerca de la acaldesa, Manuela Carmena, Causapié ha indicado que "sería mejor un alcalde del PSOE sin duda". "Nosotros apoyamos a Manuela Carmena, coincidimos en muchas cuestiones, pero en otras no tanto", ha incidido.

Además, ha valorado la "presencia importante" de la regidora en la capital, a la vez que "está siendo valorada por muchos ciudadanos, sobre todo de la izquierda".

Causapié ha indicado lo "bueno" que es que un alcalde cuente con "un buen equipo y un respaldo detrás que trabaje en la misma dirección", y considera que eso "le falla muy a menudo a Ahora Madrid y a Manuela Carmena".